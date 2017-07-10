Neue Zürcher Zeitung: Варианты действий США

Об этом пишет Питер Винклер в статье "Варианты действий США", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Недавнее испытание ракеты Северной Кореей, по-видимому, подтвердило сценарий, который США уже давно следовало бы рассматривать как реальную возможность. Пхеньян рано или поздно сможет поразить США с помощью баллистической ракеты и ядерной боеголовки. По крайней мере, это подразумевал вице-адмирал Джеймс Сиринг, когда ныне отставной глава Агентства по противоракетной обороне в июне отметил, что учитывать такое развитие событий – его обязанность.

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Во время своего визита в Польшу Дональд Трамп пригрозил, что США обдумывают "довольно жесткие меры", в ответ на испытания Северной Кореи. В действительности, варианты Вашингтона ограничены, и ни один из них напрямую не касается безъядерного Корейского полуострова, заявленной цели Соединенных Штатов.

В качестве первой реакции США на совместных учениях с Южной Кореей выпустили ракеты малой дальности в прибрежных водах к востоку от полуострова. В пятницу два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика типа B1-B "Лансер", в сопровождении южнокорейских и японских истребителей, вылетели из своей базы на Гуаме в зону конфликта и сбросили муляжи бомб на южнокорейский полигон. Но этим боевым выступлениям можно противопоставить простой факт: любые военные карательные действия Соединенных Штатов, даже будь они весьма ограниченными, связаны с риском того, что Пхеньян ударит по Южной Корее. Столица Сеул, с более чем 25 млн жителей, один из самых густонаселенных регионов мира, находится в пределах досягаемости и в поле зрения сотен северокорейских орудий и ракет.

Помимо опасности того, что эскалация конфликта грозит применением ядерного или других видов оружия массового уничтожения, американских стратегов должен беспокоить масштаб войны в Корее, даже если обмен ударами будет происходить с использованием обычного оружия. Министр обороны Джеймс Мэттис назвал катастрофической возможность провала дипломатии. Вооруженный конфликт на полуострове привел бы к "вероятно, самой ужасной войне в жизни большинства людей".

Читайте такжеСША созывают закрытое заседание Совбеза ООН из-за запуска ракеты КНДРОстается только дальнейшее притеснение Северной Кореи новыми, более жесткими санкциями. Однако, в последние десятилетия непрозрачное государство имело возможность усовершенствовать способы и средства для обхода таких санкций. Перспектива прекращения этой игры остается иллюзией. Охота за сообщниками напоминает игру "Убей крота": стоит ударить молотком одного крота, как из другой щели уже вылезает другой.

Вторичные санкции

Это основная причина, почему США недавно впервые угрожали отрезать китайский банк от жизненно важного американского финансового рынка. Пока это не больше, чем предупредительный выстрел, потому что Bank of Dandong относительно незначительный. Если бы американцы хотели нанести реальный ущерб Китаю, они выбрали бы гораздо более важное финансовое учреждение. Не так просто найти тех, кто помогает обходить санкции. Это подтверждает процесс против компании "Chinpo" в Сингапуре; в нашумевшем случае группа экспертов ООН по контролю режима санкций назвала компанию соучастницей правительства Северной Кореи.

По данным органа ООН, компания "Chinpo" через свой счет в Банке Китая, уплатила сборы за проход северокорейского корабля через Панамский канал. Официально заявленным грузом был кубинский сахар, но при досмотре были обнаружены истребители и ракеты ПВО российского образца.

В первом случае, компания "Chinpo" была признана виновной в заключении несанкционированных сделок, потому что Северная Корея могла бы использовать зенитные ракеты для защиты своих ядерных объектов. Северокорейская ядерная программа незаконная, и обложена санкциями. Но во втором случае обвинение потерпело неудачу. В Сингапуре наказуемы только те операции, которые способствуют программе создания оружия массового уничтожения. Как можно наказать банк, если компания-владелец счета была оправдана?

Вместе с Пекином или против него?

Если бы пришлось наложить действительно болезненные санкции в отношении китайских банков из-за пособничества Пхеньяну, возможно, вскоре возник бы вопрос готовности Пекина к дальнейшему сотрудничеству со США в Совете Безопасности. Китай мог бы постоянно портить планы – как продемонстрировала Россия в случае Сирии. Кроме того, неясно, кто в конце выиграет от возможной торговой войны, которую может спровоцировать агрессивное преследование Соединенных Штатами торговых отношений Китая с Северной Кореей.

Основой подхода США к растущей северокорейской угрозе в течение десятилетий была разработка систем противоракетной обороны. С момента Стратегической обороной инициативы Рональда Рейгана, которая вскоре получила прозвище "Звездные войны" в честь популярного научно-фантастического фильма, Америка мечтает о системе обороны, которая пусть и не может нейтрализовать крупные ядерные арсеналы России и Китая, но защитит от ракет "стран-изгоев", вроде Северной Кореи или Ирана.

По данным Пентагона, с 1985 года США инвестировали в эту мечту около 190 млрд, но существенных достижений пока нет. Лучше всего – и пока это единственная система с реальным боевым опытом – удары отсекает система Patriot, которая призвана защищать от ракет малой дальности. Кроме того, в вопросе защиты от ракет средней дальности результаты тоже уверенные, а с межконтинентальными баллистическими ракетами дела обстоят гораздо хуже.

Неустойчивая ПРО

В настоящее время для защиты территории США на первом месте находится Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD). Ракеты-перехватчики должны уничтожить приближающиеся МБР в результате столкновения за пределами атмосферы. С 2002 года в систему вложили гордых $123 млрд, и в настоящее время она включает 36 ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии. Несмотря на очевидный прогресс в последние годы, вероятность успеха составляет немного более 50% – хотя эксперты спорят о том, существовали ли когда-либо реальные условия испытаний. Полагаться исключительно на ПРО в настоящее время – это мало перспективная тактика. Как и в борьбе с терроризмом – достаточно, чтобы проскользнул один.

В действительности, следует предположить, что возможность свернуть ядерную и ракетную программы Северной Кореи упущена, хотя президент Трамп не признает этого. Директор Международного института стратегических исследований (IISS) в Америке, Марк Фитцпатрик говорит, что в этой ситуации, уже достойная цель – просто попытаться удержать Северную Корею от создания улучшенных бомб и ракет большей дальности. Он призывает Вашингтон принять тот вариант плана, который на прошлой неделе предлагали Китай и Россия. Он предусматривает одновременное замораживание ядерной и ракетной программ Северной Кореи, а также масштабных учений США и Южной Кореи. Этот двойной шаг должен стать основой для переговоров.

Фитцпатрик дополнил это требование еще одним условием: что Северная Корея не передаст технологии этих программ третьим странам. Эти три условия диктатор Ким Чен Ын уже принял в "Високосном соглашении" в 2012 году, говорит Фитцпатрик. Однако, он не знает, почему Пхеньян отверг соглашение с неубедительным объяснением, что тестирование "космических ракет", разумеется, не будет подпадать под запрет тестирования баллистических [ракет].

Фитцпатрик считает, что Китай должен быть достаточно заинтересован в таком решении, чтобы жестче осуществлять давление на Пхеньян. Но он реалистичен и знает, что такого рода "сдерживание" было бы неприемлемым для многих в США и союзных странах в регионе. Потому что это позволит Пхеньяну закрепить свой статус ядерной державы; кроме того, страна сможет сохранить свой сценарий ядерной угрозы против Южной Кореи и Японии, благодаря существующему ядерному оружию. Это, в свою очередь, спровоцирует обвинения в адрес Вашингтона, что он не заботится о своих союзниках, а только о возможном нападении на свою территорию.

Никаких причин для уступок

С другой стороны, Северная Корея вряд ли возьмет на себя безотзывные обязательства. Напротив, высока вероятность того, что режим, несмотря на инспекции, сможет тайно продолжить производство расщепляющихся материалов для бомб. Это в любой момент может привести к расторжению соглашения о "двойном замораживании", как уже происходило в прошлом, и, таким образом, не обеспечит сторонам никаких реальных гарантий безопасности.

Возможно, самый большой недостаток таких соображений в том, что никто не знает, почему Северная Корея вообще должна когда-либо согласиться на переговоры. Наоборот, Пхеньян должен чувствовать себя воодушевленным недавними испытаниями и продолжать выбранный курс – тем более, что его переговорная позиция была бы сильнее, если бы однажды они смогли показать хотя бы одну МБР с ядерной боеголовкой. Мотивы для разработки такой ​​ракеты очевидны. Киму стоит просто взглянуть на то, что произошло в Ираке и Ливии, чтобы прийти к выводу: те, кто отказался от своего оружия массового уничтожения, обречены.