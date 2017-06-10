WSJ сообщил о секретных переговорах России и США по Сирии

Американские и российские представители обсуждали на секретных переговорах вопросы урегулирования ситуации на юго-западе Сирии. Контакты на эту тему начались после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили американские правительственные чиновники, передает РБК.

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По данным источника издания, две встречи российских и американских представителей прошли около двух недель назад в Иордании. Еще один раунд переговоров должен был пройти в Аммане на этой неделе, однако был перенесен на неопределенный срок.

Как пишет WSJ, секретность переговоров объяснялась стремлением Белого дома наладить контакты с Россией на фоне продолжающегося в США расследования по поводу вмешательства Москвы в президентские выборы в конце прошлого года.

Отмечается, что к контактам с Россией по вопросу о создании зон деэскалации в Сирии с опасением ранее относился Пентагон. Однако в Белом доме посчитали, что переговоры с Москвой ускорят уничтожение «Исламского государства», а успех в Сирии позволит развить его и в других районах страны.

WSJ указывает, что с американской стороны в переговорах участвовали Бретт Макгерк и Майкл Рэтни – специальные представители США в антитеррористической коалиции.

В Государственном департаменте США информацию о переговорах комментировать не стали, ограничившись заявлением о желании найти дипломатическое решение сирийского конфликта и победить террористические группировки.