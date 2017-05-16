США призвали Россию признать ужасы сирийского режима после информации о "крематориях Асада"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».

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Об этом говорится в распространенном заявлении американского постпредства при ООН.

«Рассекреченная отчетность, опубликованная сегодня Госдепартаментом по зверствам, совершенным в Сирии, ясно показывает, как режим Асада систематически и жестоко терроризирует свой собственный народ», — говорится в послании.

По словам Хейли, попытка скрыть массовые убийства в «крематории Асада» напоминает худшие преступления ХХ века против человечества.

«В то время как Асад несет основную ответственность за свою жестокость, на его союзников в России и Иране также ложится тяжелое бремя. Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием», — считает Хейли.

При этом она подчеркивает, что остальной мир признает ужасы сирийского режима.

«России пора присоединиться к нам», — заключила постпред.

Накануне Госдеп рассказал о крематории для казненных заключенных в Сирии.