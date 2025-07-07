Производство наращивается, поскольку Путин надеется сломить боевой дух украинцев повторными воздушными атаками.

Растущая оборонная промышленность РФ, которую усилило расширение ракетного завода в Воткинске и цепочки поставок, вскоре позволит стране запускать 1000 ракет и беспилотников по украинским городам за одну ночь.

Как пишет издание The Telegraph, российский диктатор Владимир Путин надеется, что, нанося повторные атаки, он сможет сломить боевой дух населения Украины, истощить оборону Киева и остудить пыл Запада к сохранению поддержки.

"Они нацеливаются на населенные пункты, потому что пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону (ПВО), и они знают, что украинская ПВО будет отдавать приоритет защите городов и критической инфраструктуры", - прокомментировал Майкл Кофман, ведущий аналитик российских и украинских военных операций.

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Издание сообщило, что российская оборонная промышленность, которую поддерживают китайские фирмы и помогают уклоняться от западных санкций, теперь накапливает достаточно оружия, чтобы выдержать как минимум еще два года войны, а производство беспилотников только в мае выросло на 17%.

Отмечается, что уязвимость Украины усугубилась из-за решения США прекратить поставки ключевых видов оружия, некоторые из которых уже были в Польше.

Источник издания в украинской разведке сообщил, что отсутствие зенитных ракет Patriot, в частности, может оставить без защиты крупные города, такие как Киев:

"Есть вещи, которые могут поставлять только США. Потеря перехватчиков противоракетной обороны PAC-3 оставит ранее безопасные города, такие как Киев, открытыми для атаки российских баллистических ракет".

Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, предупредил, что, хотя передовая ПВО Украины остается надежной, ее гражданская инфраструктура стала более уязвимой.

"Приостановка поставок оружия США представляет собой проблему не столько на поле боя, сколько на внутреннем фронте. Российский воздушный террор растет с каждым месяцем и нацелен на украинские города и мирных жителей", - прокомментировал он The Telegraph.

Фабиан Хоффман, научный сотрудник проекта Oslo Nuclear Project, также предупредил, что, хотя мировое производство перехватчиков ракет Patriot растет, только половина из них предназначена для Европы в целом, а это значит, что Украина может получить еще меньше в ближайшие годы.

Однако, как отметило издание, пока нет никаких намеков на то, что Украине грозит исчерпание систем ПВО. Источник, близкий к украинским военным, сказал: "Украина все время хочет больше и причина этого в том, что никогда не бывает достаточно, поскольку и нужно планировать будущее. Украина всегда ищет тех, кто готов предложить ей дополнительные поставки, но на самом деле ее вполне устраивают системы ПВО на весь оставшийся год".

При этом, издание отметило, что Киев показал, что может нанести сильный ответный удар, вспомнив о грандиозной спецоперации под названием "Паутина", а также других ударах по объектам в глубине РФ.

Издание написало, что цель таких дальних ударов состоит в подрыве способности РФ вести масштабную воздушную войну.

Но Россия наращивает свои возможности и несмотря на недавнее обещание Путина сократить расходы на оборону в 2026 году, мало кто верит, что это произойдет.

"Россия постоянно объявляет о планах тратить меньше на оборону. Это абсолютно не имеет никакого отношения к тому, что они в конечном итоге сделают", - сказал Кофман.

Воздушные удары по Украине

В ночь на 29 июня Россия ударила по Украине рекордным количеством ракет и дронов. Тогда оккупанты атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения.

В тот день воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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