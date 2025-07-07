Завод производит взрывчатые вещества, порохи, компоненты боеприпасов и ракетного вооружения.

Сегодня утром дроны атаковали Московскую область России, паблики пишут, что целью атаки был химический завод, работающий на потребности российской армии. Также атаку подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Так, сообщается, что дроны атаковали город Краснозаводск в Московской области, где расположен химический завод, местные жители писали о взрывах и публиковали видео пролета беспилотников.

Также российский телеграм-канал Baza сообщил о нескольких взрывах в Сергиево-Посадском городском округе. Город Краснозаводск расположен в этом округе, в десяти километрах от Сергиева Посада.

В российском Минобороны отчитались. что сбили над Московской областью 8 БПЛА.

Краснозаводский химический завод – что о нем известно

Завод специализируется на средствах защиты летательных аппаратов, антитеррористических средствах по Госзаказу для Минобороны и российских силовиков, входит в структуру Ростеха. Это градообразующее предприятие Краснозаводска.

Глава ЦПД РНБО Андрей Коваленко отметил, что завод производит взрывчатые вещества, порохи, компоненты боеприпасов и ракетного вооружения.

"Это звено в технологической цепи обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами", - подчеркнул он.

Удары по России

В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому объекту ВПК, на котором производятся адаптивные антенные решетки "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым РФ регулярно осуществляет обстрелы Украины.

А перед этим дроны атаковали Сергиев Посад в Московской области, там под удар попал АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии", где производились термобарические боевые части для БПЛА типа Shahed.

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