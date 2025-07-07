Неделя в Киеве начнется с жаркой и сухой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Уже утро 7 июля в столице ожидается около +25°, а днем температура повысится до +33°. Без осадков и практически безоблачно. Ветер подует с юга, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-744 миллиметра ртутного столба.
По прогнозу, такая погода сохранится в столице и в ближайшие дни. До середины недели в Киеве будет жарко и сухо.
Погода сегодня - прогноз по Украине на 7 июля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, гроза.
В Ривне сегогдня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +34°, дождь.
В Тернополе 7 июля ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +35°.
В Ужгороде сегогдня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно, дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, дождь.
В Виннице сегогдня будет +17°...+36°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.
В Черкассах сегогдня будет ночью +21°, днем +36°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+33°.
В Одессе 7 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +36°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегогдня будет ясно, ночью +21°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +33°, ясно.
В Сумах сегогдня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +31°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+32°.
В Краматорске сегогдня будет ясно, температура ночью +15°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +32°.