Осадков в ближайшие дни не ожидается.

7 июля в Киеве будет жарко / фото УНИАН, Ратынский Вячеслав 7 июля в Киеве будет жарко /

Неделя в Киеве начнется с жаркой и сухой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже утро 7 июля в столице ожидается около +25°, а днем температура повысится до +33°. Без осадков и практически безоблачно. Ветер подует с юга, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-744 миллиметра ртутного столба.

По прогнозу, такая погода сохранится в столице и в ближайшие дни. До середины недели в Киеве будет жарко и сухо.

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Погода сегодня - прогноз по Украине на 7 июля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, гроза.

В Ривне сегогдня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +34°, дождь.

В Тернополе 7 июля ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +35°.

В Ужгороде сегогдня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, дождь.

В Виннице сегогдня будет +17°...+36°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах сегогдня будет ночью +21°, днем +36°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+33°.

В Одессе 7 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегогдня будет ясно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +33°, ясно.

В Сумах сегогдня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +31°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске сегогдня будет ясно, температура ночью +15°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +32°.

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