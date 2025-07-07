Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. Как говорится в сообщении в тг-канале УЗ, по состоянию на 7.00 задерживаются 12 поездов, время задержки составляет от 20 минут до более трех часов.
В частности, задерживаются:
- № 144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;
- № 22/104 Львов - Харьков, Краматорск +3.16;
- № 74 Перемышль - Харьков +2.51;
- № 81 Киев - Чоп +2.20;
- № 705 Киев - Перемышль +2.50;
- № 12 Львов - Одесса +2.23;
- №11 Одесса - Львов +1.46;
- №59/57 Киев - Ужгород, Ясиня +2.20;
- №26/136 Одесса - Ясиня, Черновцы +2.12;
- №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясиня - Киев +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.
"Сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется одним путем, продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", - отмечают в ведомстве.
Укрзализныця - новости
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 25 июля увеличит количество поездов с женскими купе. В перечень добавлены поезда № 38/37 Киев - Запорожье; № 98/97 Ковель - Киев; № 22/21 Львов - Харьков.
Также стало известно, что в июле планируется запуск европейской колеи сообщением Чоп-Ужгород. Теперь из Ужгорода пассажирские поезда будут ездить напрямую в Будапешт, Кошице, Вену и Братиславу.