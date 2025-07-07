Сейчас задерживаются 12 поездов.

Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. Как говорится в сообщении в тг-канале УЗ, по состоянию на 7.00 задерживаются 12 поездов, время задержки составляет от 20 минут до более трех часов.

В частности, задерживаются:

№ 144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;

№ 22/104 Львов - Харьков, Краматорск +3.16;

№ 74 Перемышль - Харьков +2.51;

№ 81 Киев - Чоп +2.20;

№ 705 Киев - Перемышль +2.50;

№ 12 Львов - Одесса +2.23;

№11 Одесса - Львов +1.46;

№59/57 Киев - Ужгород, Ясиня +2.20;

№26/136 Одесса - Ясиня, Черновцы +2.12;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясиня - Киев +1.09;

№89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.

"Сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется одним путем, продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", - отмечают в ведомстве.

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Укрзализныця - новости

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 25 июля увеличит количество поездов с женскими купе. В перечень добавлены поезда № 38/37 Киев - Запорожье; № 98/97 Ковель - Киев; № 22/21 Львов - Харьков.

Также стало известно, что в июле планируется запуск европейской колеи сообщением Чоп-Ужгород. Теперь из Ужгорода пассажирские поезда будут ездить напрямую в Будапешт, Кошице, Вену и Братиславу.

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