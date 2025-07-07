Посол ответил, сколько россиян на самом деле проживает в Израиле.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Израиль - это якобы русскоязычное государство, поскольку там живет около двух миллионов русскоязычных. В интервью РБК-Украина Бродский отметил, что заявленное Путиным количество - это значительное преувеличение, о двух миллионах речь точно не идет.

Он отметил, что в Израиле около миллиона выходцев из Советского Союза и постсоветского пространства, и большинство из них говорят на русском языке. При этом граждан России среди них намного меньше.

"Если смотреть на количество граждан России, то в Израиле их, наверное, несколько десятков тысяч, а, возможно, и меньше. Поэтому говорить о русскоязычной стране - это все-таки сильное преувеличение", - подчеркнул он.

Видео дня

Заявления Путина о защите русскоязычных

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия решила не помогать Ирану, потому что в Израиле проживает много русскоязычных людей.

Он также ранее неоднократно заявлял, что якобы именно необходимость защиты русскоязычного населения стала поводом для нападения на Украину.

А тем временем украинские города под российской оккупацией приходят в упадок, а некогда популярные курорты превращаются в пустошь.

Вас также могут заинтересовать новости: