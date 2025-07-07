Ирина Погорелая

В нескольких районах зафиксированы пожары.

В ночь на 7 июля оккупанты ударили по столице "шахедами" в результате чего в городе было несколько пожаров и разрушений на объектах.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Так, по его данным, в Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар.

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"Горение обломков ликвидировали. Пострадавших нет", - детализировал мэр.

Также в результате падения обломков БпЛА загорелся автомобиль - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположенные машины.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку, в результате чего были повреждены автомобили и труба водоснабжения.

"Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет", - отметил Кличко.

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Он добавил, что в Голосеевском районе обломки БпЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

Также в результате попадания обломков БпЛА, повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.

Ночная атака оккупантов

В ночь на понедельник, 7 июля, Украина подверглась очередной атаке оккупантов.

Как сообщали ночью Воздушные силы, группы "шахедов" на севере и юге Черниговщины двигались западным курсом в направлении Киевщины.

Кроме столицы удару подверглись Харьков и Одесса.

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