СМИ опубликовали секретный доклад АНБ о вмешательстве России в выборы президента США

Российская военная разведка за несколько дней до голосования на выборах президента США в ноябре 2016 года осуществила кибератаку, по крайней мере, на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США и разослала более 100 фишинговых писем американским избирательным комиссиям.

Об этом говорится в секретном отчете Агентства национальной безопасности США относительно вмешательства России в президентские выборы, который получило американское издание The Intercept. Отмечается, что этот документ АНБ, датированный 5 мая 2017 года, является сейчас наиболее подробным правительственным отчетом о вмешательстве России в выборы.

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При этом, представитель американской разведки на условиях анонимности предостерег от значительных выводов на основе документа, потому что один анализ не является окончательным.

В докладе указывается, что российские хакеры, вероятно, проникли в систему голосования США глубже, чем считалось ранее.

"Исполнители российского генштаба ГРУ... осуществили кибершпионские операции в отношении американской компании в августе 2016 года, с целью получения информации о связанном с выборами программном обеспечении и оборудовании... Исполнители, похоже, использовали эту информацию для распространения фишинговых писем на тему регистрации избирателей в местные правительственные организации", - говорится в документе.

В анализе АНБ нет выводов относительно того, повлияло ли это вмешательство на результаты выборов, но отмечается, что глубина проникновения хакеров остается неизвестной. Вместе с тем, доклад повышает вероятность вмешательства российских хакеров в определенные элементы избирательной системы США с неопределенным результатом.

Журналисты связывались с АНБ и Национальной разведки относительно этого доклада. Как отмечает издание, чиновники просили не публиковать его, а от комментариев отказались.

Доклад добавляет новые существенные детали к обнародованной в январе администрацией Обамы картине вмешательства РФ в выборы в США. Январский доклад предоставлял выводы разведывательного органа США, однако, опускал много специфических особенностей из-за опасения раскрытия секретных источников и методов.

АНБ узнало, что российские правительственные хакеры получили задание по кибершпионажу направленном на американскую и зарубежные избирательные системы, в частности, они сосредоточены на частях системы, связанной с процессом регистрации избирателей, включая производителей оборудования, которое сохраняет и проверяет списки избирателей.

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Российский план был прост: обмануть сотрудников местных органов власти, разослав по электронной почте под видом поставщика программного обеспечения для выборов документы Microsoft Word с вредоносными программами, которые дают хакерам контроль над зараженным компьютером.

Однако сначала хакеры должны были получить доступ к внутренним системам одного из производителей программного обеспечения, чтобы собрать информацию для убедительной маскировки фишинговых писем. Для этого они использовали поддельные страницы сервисов Google, где пользователь должен вносить личные данные.