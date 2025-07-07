Рассказываем, как отличить текст ИИ от обычного, а также понять, что фото или видео создавала нейросеть.

В эпоху искусственного интеллекта порою бывает трудно отличить текст, фото или видео, которые создавал не человек - уж слишком правдоподобно все выглядит. Тем не менее есть маркеры, которые указывают, что перед вами - лишь подобие человеческой работы. Разбираемся, как понять, что пишет ИИ, и что фото и видео тоже ненастоящие.

Как понять, что текст написал Chatgpt

Наверняка, чтобы определить оригинальность того или иного текста (то есть, кто его написал - человек или робот) рука сразу же потянется искать в поисковике детекторы ИИ (AI Text Classifier от OpenAI, GPTZero, Text.ru). Вынуждены вас расстроить: к сожалению, ни один из них не может дать на 100% верный ответ.

Некоторые детекторы работают с англоязычным текстом, но с текстом на украинском они уже дадут сбой. Еще один момент - сейчас ИИ развивается быстрее, чем детектор, поэтому последний он может обмануть. В результате мы получаем ответ, что текст, который был написан человеком, детектор промаркирует как ИИ, и наоборот, созданный Chatgpt, укажет как "человеческий".

Видео дня

Но все же понять, или заподозрить, что текст писал не человек, можно. Тот, кто знаком с текстами, которые пишет ИИ, видит их сразу - у них, как говорится, глаз наметан. Для других же есть определённые маркеры.

Отсутствие ошибок

Ошибаются даже те люди, которые никогда не ошибаются. Поэтому, если текст выглядит как выхолощенный и без единой опечатки и недостающей комы - есть повод задуматься. Сюда же можно отнести и отсутствие неформальной речи или сленга (хотя, конечно, созданный текст, можно попросить ИИ переписать и в разговорном стиле).

Идеальный стиль

Кстати, о стиле - он тоже идеален, "причесан" и структурирован. Но он - холодный и безэмоциональный, "мертвый". Все, как говорится, "как книга пишет".

Текст, который пишет человек, может не всегда быть грамотно и логично изложен, с недосказанными вещами, но в нем будут какие-то оригинальные идеи, выражения или уникальный стиль написания конкретного человека.

Много тире

Тире в тексте ИИ - много, просто очень много. Конечно, злоупотреблять этим знаком препинания могут и люди, но это, скорее, исключение, а у искусственного интеллекта - правило.

Мощно и цветисто написано, но много "воды"

Текст преисполнен эпитетами, сравнениями, цитатами - все, как и должно быть, в идеале. При этом порою в нескольких абзацах написано то, что можно сказать одним или двумя предложениями.

Повторяющиеся конструкции слов

ИИ часто не заморачивается уникальностью и пишет одни и те же фразы из раза в раз. Вроде как речь идет и о другом, но - с теми же речевыми оборотами, деепричастиями, прилагательными, сравнениями и т. п. При этом, модель пишет порой уж очень витиевато и заумно - с первого раза можно не "въехать".

Много вопросов, на которые сразу же есть ответ

Гипофора - так называется эта фигура речи, когда оратор задает вопрос и сразу же отвечает на него. К этому приему иногда прибегают в политических выступлениях или же для того, чтобы подчеркнуть важность какой-то детали в тексте. Но ИИ взял себе за правило, что все, что он пишет – важно. Поэтому он постоянно может спрашивать - и тут же отвечать: "Итак, что же имеем? А вот что мы имеем..." (это пример).

Отсутствие категоричности (ненависти, любви и других каких-то чувств)

Модель ИИ не учат чувствовать, поэтому она не умеет ни любить, ни ненавидеть, ни делать выводы на основе эмоций. Она - нейтральна, и, скорее всего, в спорах с вами будет также рассказывать, как она уважает ваше мнение, но не принимает ничью сторону. Отсюда, кстати, и частое употребление слова "может" - может быть, а может и не быть.

Отсутствие опыта

Плюс ко всему у ИИ нет собственного опыта, поэтому он не может рассказать, почему любит лето. Скорее всего, робот отделается какими-то общими фразами, которых "нахватался" в интернете и по которым невозможно понять, так ли это на самом деле.

Как распознать сгенерированное изображение ИИ

Нейросетям - типа Midjourney, DALL-E или DeepAI - нет ничего проще, чем создать изображение по вашему запросу. Довольно реалистичное изображение, красивое и впечатляющее. Но здесь есть тоже несколько "но", которые помогут понять, что фото - ненастоящее:

изображение настолько красиво (например, это может быть портрет человека или животного) что глаз не отвести и поэтому кажется нереалистичным - кожа очень гладкая, линии ровные;

размытый задний фон - нейросети не научились прорисовывать детали на заднем фоне, поэтому они его размывают, кроме того, некоторые предметы на фоне могут быть искаженными;

непропорциональные тела - у нейросетей проблемы с пропорциями, иногда они какую-то часть тела делают больше или меньше, чем она должна быть в реальности;

ошибки в деталях - ИИ не умеет прорисовывать пальцы рук и уши, это первые "звоночки", и то, и другое часто выглядит размытым и не прорисованным, а еще нейросеть любит людям рисовать по 6 пальцев или не дорисовывать один;

свет и тени - у ИИ тоже с этим проблемы, иногда свет падает в одну сторону, а тень от него - в другом месте;

надписи и символы - ИИ их искажает либо вместо них пишет какой-то набор букв.

Как проверить фото на фейк? Для этого тоже есть детекторы, но, увы, они тоже часто ошибаются и могут реальное фото пометить как созданное ИИ. Как уже говорили, искусственным интеллект учится на своих ошибках и совершенствуется, поэтому поймать его на "обмане" становится все тяжелее.

В случае с фотографиями каких-то массовых событий или публичных людей, их можно проверить с помощью авторитетных СМИ или других источников, которым вы доверяете. Если же говорить о других фото, можно использовать поисковик (скачать и загрузить) - он покажет, публикуют ли что-то подобное где-то еще или кто автор. Но в любом случае важно понимать, что картинкам в интернете доверять нельзя - всегда есть какой-то процент, что это может быть фейк.

Как понять, что видео создано в ИИ

Как отличить ИИ от реального видео? К сожалению, здесь тоже приходится полагаться исключительно на свою наблюдательность и шестое чувство. Вот какие признаки могут указывать, что видео сгенерировано нейросетью:

нарушение законов физики - ИИ либо их не знает, либо сознательно игнорирует, но в большинстве таких видео, даже очень правдоподобных, заметно, что все происходит не по земным законам физики;

отсутствие реальности в последствиях - если Уилл Смит ест спагетти в сгенерированном ролике, то по логике, часть спагетти должна съедаться, а часть возвращаться в тарелку, однако этого не происходит - спагетти будто, наоборот, лезут из Уилла Смита;

движения персонажей - они либо слишком плавные, либо неестественные и дерганые;

изменения лица - иногда ИИ забывает, каким был человек в начале его ролика и в конце он у него с другим носом или глазами другого цвета;

пропадают объекты - иногда это части моделей, иногда - предметы, которые они держат и т.д.

Кроме всего, в видео ИИ, точно так же, как и на фото, очень часто встречается размытый фон и неправильные пропорции тел.

Несмотря на то, что все-таки человек создал ИИ, интеллект хочет быть лучше создателя и всячески пытается это показать - создает идеальные тексты, картинки и видео (как ему кажется). Но обмануть человеческую интуицию у нейросети не получается, поэтому, если вас что-то смущает или чувствуете малейший подвох - проверяйте, не "наследил" ли здесь искусственный интеллект.

Напомним, ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект дал прогноз, будет ли ядерная война в 2025 году.

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