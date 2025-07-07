По словам серпентолога, это пресмыкающееся небольшого размера.

В мае 2025 года Минздрав Украины предупреждал, что в стране начался сезон активности змей. Опасными были указаны три вида, именно их стоит остерегаться. Кандидат биологических наук и президент Украинского герпетологического общества Александр Зиненко рассказал, что за змея "полоз палласов" и насколько она опасна.

Змея в Украине полоз Палласов - что за существо

По словам Зиненко, в конце XVIII века путешественник, исследователь и зоолог Петер-Симон Паллас проезжал по территории нынешнего юга Украины, встретил полоза, описал его и назвал в честь сарматов сарматским. Эксперт говорит, что есть два пути образования названий видов змей - перевод с латыни или в честь человека, который его описал. Именно поэтому полоз имеет два названия - сарматский и палласов.

Палласов полоз - это небольшая по размерам неядовитая змея, она абсолютно безопасна для человека. Она почти никогда не кусается, а если и укусит, то ее укус не несет угрозы для человека.

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Зиненко говорит, что это типичный полоз. Он пытается эффектно напугать тех, кто с ним столкнулся, - громко шипит, раздувается, делает выпады в сторону человека. Но есть полозы и более агрессивные. Сарматский полоз лазает по деревьям и может питаться птенцами. Его добычей также могут быть ящерицы и грызуны.

Где живет полоз сарматский - редкий вид или нет

Палласов полоз, по словам эксперта, относительно редкий - он занесен в Красную книгу Украины и охраняется законом. Зиненко перечислил факторы, которые влияют на падение численности змеи:

Изменение мест обитания (к примеру, приехали люди и из степи сделали поле).

Интенсивное сельское хозяйство.

Урбанизация (застройка мест, в которых жили змеи).

Кроме того, добавляет эксперт, распространенный фактор снижения численности змей - гибель на дорогах. Еще змей могут убивать коты и собаки.

По словам биолога, есть очень строгое определение природоохранной категории "исчезающий вид". Так обозначают виды, численность популяций которых снижается, и если действие негативных факторов не устранить, то вид исчезнет в ближайшее время. А сарматскому полозу исчезновение вскоре не грозит.

Несмотря на это, площадь, которую занимала популяция сарматских полозов, стремительно сократилась Зиненко говорит, что в XIX веке эту змею фиксировали и в Харьковской области, а затем граница ее распространения сместилась на юг. Сейчас эта змея обитает на южной территории Украины - в Днепропетровской, Запорожский, Херсонский, Николаевской, Одесской областях.

Полоз палласов обитает на открытых травяных пространствах, в степи, но может и жить в больших городах там, где есть кустарники, невысокие деревья. Например, в Днепре есть места, где живут эти змеи. Нельзя даже приблизительно сказать, сколько этих полозов в Украине, масштабные исследования численности этого вида не проводились.

Зиненко предупредил, что центр распространения сарматского полоза находится примерно в Украине. Еще эти змеи есть и в Болгарии, и в Румынии, в Греции, в Турции, а также в странах Кавказа (Армения, Грузия, Азербайджан), на юге РФ, в Казахстане и Узбекистане.

справка Александр Зиненко Зоолог и герпентолог Ведущий научный сотрудник Музея природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, кандидат биологических наук, президент Украинского герпетологического общества. По основному образованию - зоолог, специализировался на исследованиях гадюк в Украине и за ее пределами, их систематики, эволюции, экологии, автор видовых очерков для Красной книги. Работал в Двуречанском национальном природном парке, проводил исследования в университетах Коламбуса, Огайо, и Брауншвейга, Германия. Автор ряда статей, посвященных гадюке Никольского.

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