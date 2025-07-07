По его словам, для Израиля Россия является, прежде всего, страной, которая имеет большое влияние на регион.

Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то нынешняя ситуация на Ближнем Востоке сыграет в ее пользу. Такое мнение высказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Во-первых, потому что Иран - это ближайший союзник России. Иран поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены. Иран будет занят восстановлением своего военного командования. Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - сказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, для Израиля Россия является, прежде всего, страной, которая имеет большое влияние на регион.

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"Страна, с которой у нас есть диалог, пусть и сложный, в котором мы пытаемся нащупать какие-то общие интересы. Иногда нам это удается. При этом мы очень четко видим и отслеживаем контакты между Россией и лидерами ХАМАСа и Ираном. Нам это, мягко говоря, не нравится. Визит лидеров ХАМАСа в Москву после 7 октября мы считаем опосредованной поддержкой террора, и мы об этом заявляли официально, напрямую", - заявил Бродский.

Он уверяет, что то, что Россия полностью поддерживала Иран в 12-й войне, не осталось незамеченным.

"Но нужно смотреть, с одной стороны, на заявление, а с другой стороны - на реальные дела. Что касается реальных дел, еще раз хочу подчеркнуть - я не видел и не знаю о каком-либо шаге, который был в пользу Ирана за время этой войны со стороны России, кроме деклараций... Мне сложно понять, что хотел Путин. Посредником в этом случае выступили Соединенные Штаты, благодаря которым удалось эту войну закончить победой Израиля после достижения всех целей", - сказал дипломат.

По его словам, есть четкая позиция Израиля в отношении РФ и она не изменилась с начала войны в Украине:

"Что касается операции Израиля против Ирана, то здесь в высказываниях российского руководства очевидны двойные стандарты, когда мы слышим от них о нападении на суверенные государства".

Обострение на Ближнем Востоке

Как писало издание The New York Times, хотя Россию, Китай, Иран и Северную Корею объединяют общая антизападная риторика и определенная координация, реальная взаимопомощь между этими странами в конфликтах ограничена, что подрывает идею о существовании полноценной "оси" автократических союзников. Об этом свидетельствуют последние события в Иране, когда в критический момент ни РФ, ни КНР, ни КНДР не пришли ему на помощь.

После бомбардировок Ирана Израилем, а затем и США появилось сомнение в единстве между этими странами, ведь ни одна из них не поспешила поддержать Иран. Китай и Россия лишь опубликовали формальные осуждения действий Америки, но, говорится в материале, "не пошевелили и пальцем, чтобы материально помочь Ирану".

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