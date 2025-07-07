По словам специалистов, катастрофическое наводнение в Техасе - это тревожный сигнал о климатическом будущем нашей планеты.

Хотя последствия разрушительного наводнения в Техасе ещё до конца не изучены, климатологи уже называют эту трагедию очередным доказательством того, как глобальное потепление усиливает погодные аномалии. Об этом пишет Axios.

Издание приводит слова климатолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэла Суэйна. Он пояснил, что проливные дожди, вызванные почти неподвижными грозовыми системами, всё чаще становятся причиной катастроф — и именно такие явления происходят все чаще на фоне повышения температур.

По словам Эндрю Десслера, возглавляющего Техасский центр по изучению экстремальной погоды при Университете A&M, ситуация в Техасе - это не исключение, а скорее образ будущего. "Такие события станут нормой. Нужно быть готовыми к большему числу разрушительных катастроф", - подчеркнул он.

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Профессор Николас Пинтер из Калифорнийского университета в Дэвисе подтвердил, что глобальные климатические изменения уже сейчас приводят к более частым и мощным наводнениям, чем в прошлом.

Наводнение в Техасе - подробности

Несколько дней назад в Техасе после проливных дождей началось внезапное наводнение.

Уже известно о более 20 погибших. Особенно сильно пострадал христианский лагерь для девочек, десятки из которых пропали без вести.

Наводнение произошло из-за мощных ливней на реке Гваделупа. За 45 минут уровень воды поднялся на 8 метров.

В пострадавшем регионе объявлено чрезвычайное положение. Губернатор Техаса подписал указ о введении режима бедствия.

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