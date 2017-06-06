Трамп поручил госсекретарю США Тиллерсону восстановить отношения с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что президент Дональд Трамп попросил его восстановить отношения Штатов с Россией и не допустить политической нестабильности в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с россиянами.

Как сообщает Fox News со ссылкой на Associated Press, Тиллерсон сказал, что отношения с Россией находятся на низком уровне и все более ухудшаются, и Трамп попросил его попробовать стабилизировать отношения и восстановить доверие.

Главный дипломат США сказал об этом в столице Новой Зеландии городе Веллингтон, где он встретился с премьер-министром Биллом Инглиш во время короткого визита, уточняет издание.

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Тиллерсон сказал, что он не может комментировать подробности расследования в отношении российского вмешательства в выборы, поскольку у него нет точных сведений.

Он отметил, что Трамп сказал ему, что для него не должно быть препятствий для работы по улучшению отношений с РФ.

По словам Тиллерсона, Трамп совершенно четко сказал, что нужно работать над восстановлением связей в тех областях, в которых можно достичь прогресса.

Как сообщал УНИАН, в конце мая издание The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц и экспертов сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа хочет перезапустить переговоры С РФ по мирному урегулированию ситуации в Украине.