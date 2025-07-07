Огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус.

Российская армия в ночь на 7 июля нанесла дроновой удар по Одессе, в результате чего погиб человек, есть разрушения.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности станции техобслуживания и легковых автомобилей.

В результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки.

"К сожалению, один охранник погиб", - констатировал чиновник.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, сегодня ночью РФ атаковала Одессу. В результате атаки разрушениям подверглись 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции технического обслуживания и строительные вагончики.

"На местах вспыхнули пожары, огнем уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. По предварительной информации погиб 1 человек", - рассказали в пресс-службе.

Ночная воздушная атака оккупантов

В ночь на 7 июля Противовоздушная оборона Украины отражала очередную дроновую атаку со стороны Российской Федерации. В частности БПЛА шли на Одессу с восточного направления, сообщалось, что дроны двигались со стороны Черного моря.

Ранее, 3 июля, РФ нанесла ракетный удар по Одесскому морскому порту. Вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов, где на тот момент работали люди. Погибли докер-механизатор и водитель грузовика. Еще шесть человек получили ранения, среди них - работники одного из портовых операторов и водитель, граждане Сирии - члены экипажа гражданского судна.

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