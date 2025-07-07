В перечне есть Бык и Змея.

Понедельник, 7 июля, может стать поворотным моментом для шести знаков китайского Зодиака. Энергии Огненного Быка на фоне месяца Водяной Овцы и года Деревянной Змеи создают условия для неожиданных, но прочных изменений. Даже если день начнется как обычно, он может принести настоящий прорыв или знак от Вселенной, открывающий путь к благополучию, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Бык

Вы получите возможность вернуться к чему-то важному из прошлого - будь то дело, место или человек. Сейчас это возвращается в новой, более благоприятной форме и может принести реальное удовлетворение и изобилие.

Змея

Вы столкнетесь с непредвиденным поворотом, который изменит планы, но приведет к лучшему результату. Это может быть новая возможность, которая возникнет спонтанно, но окажется именно тем, что нужно.

Коза

Вы услышите или увидите нечто значимое - знак, фразу, подсказку, которые кардинально поменяют её внутренний настрой. Это придаст уверенности и напомнит, что всё движется в правильном направлении, а удача уже рядом.

Свинья

Вы сумеете отказаться от того, что раньше принималось как должное. Это решение даст чувство свободы и сразу привлечёт нечто более стоящее - будь то новое дело, шанс или энергия обновления.

Тигр

Вы получите неожиданную информацию о человеке или ситуации, что поможет наконец принять важное решение. Это действие приведёт к настоящим переменам и выведет на путь, где уже ждут ресурсы и поддержка.

Лошадь

Вы ощутите облегчение, когда один из неприятных или надоедливых планов отменится. Освободившееся время принесёт не только отдых, но и неожиданную возможность, которая была бы упущена, если бы не произошла эта отмена.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что у каждого знака Зодиака есть своя собственная миссия.

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