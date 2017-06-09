США призвали арабские страны ослабить блокаду Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу, 9 июня, призвал страны Персидского Залива к деэскалации в отношениях с Катаром и предостерег от дипломатических последствий продолжения блокады, как сообщает DW.

"Наши ожидания - что (страны Залива. - Ред.) немедленно предпримут шаги к деэскалации ситуации и приложат искренние усилия для преодоления разногласий, которые они имеют между собой", - цитирует Тиллерсона информагентство Reuters.

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Госсекретарь США подчеркнул, что блокада принесла "последствия, которых не планировали". Среди них - проблемы, с которыми столкнулись обычные граждане Катара, блокирование международных деловых операций и военных операций США против "Исламского государства" в целом регионе.

Тиллерсон призвал к "спокойному и вдумчивому диалогу" и подчеркнул, что США поддерживают усилия по посредничеству в данном конфликте, которые прилагает Кувейт.

Напомним, 5 июня несколько арабских стран региона - в частности Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром за якобы поддержку в последнего экстремистов и террористов. Позже к этим странам присоединились Йемен, Мальдивская Республика, Мавритания, Сенегал и Чад. Габон ограничился осуждением действий официальной Дохи.