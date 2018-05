Взрыв в Манчестере мог устроить смертник - Reuters

Взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник, сообщает Reuters.

Об этом изданию заявили два американских должностных лица.

Читайте такжеПолиция подтвердила гибель 19 людей при взрыве на стадионе Манчестера

Отмечается, что полиция рассматривает инцидент на "Манчестер арене" как террористический акт.

Ранее в полиции Манчестера сообщили, что провели контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item