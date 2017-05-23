Взрыв в Манчестере мог устроить смертник - Reuters

Взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник, сообщает Reuters.

Об этом изданию заявили два американских должностных лица.

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Отмечается, что полиция рассматривает инцидент на "Манчестер арене" как террористический акт.

Ранее в полиции Манчестера сообщили, что провели контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

В сообщении полиции отмечается, что подозрительный предмет оказался не бомбой, а оставленной кем-то одеждой.

Ранее сообщалось, что два "взрыва" прогремели в понедельник возле крытого стадиона города Манчестер, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Полиция Большого Манчестера на своей странице в Twitter сообщила о погибших и раненных после двух предполагаемых взрывов.