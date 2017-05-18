Кремль поглощает Белый дом: в США опубликовали журнал со скандальной обложкой

18:17, 18 мая 2017
Мир
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На обложке из здания Белого дома "вырастают" также купола храма Василия Блаженного.

На обложке также есть и храм Василия Блаженного / twitter.com/TIME?lang=ru

В США еженедельный журнал Time выпустил новый номер с обложкой, на которой изображен Белый дом, который сливается с московским Кремлем (официальная резиденция президента РФ).

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В Twitter журнала также опубликовано видео, на котором Белый дом поглощает Кремль и на официальной резиденции президента США появляются башни, как в храме Василия Блаженного в Москве.

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