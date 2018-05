Кремль поглощает Белый дом: в США опубликовали журнал со скандальной обложкой

В США еженедельный журнал Time выпустил новый номер с обложкой, на которой изображен Белый дом, который сливается с московским Кремлем (официальная резиденция президента РФ).

В Twitter журнала также опубликовано видео, на котором Белый дом поглощает Кремль и на официальной резиденции президента США появляются башни, как в храме Василия Блаженного в Москве.

TIME's new cover: How Trump'loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8fpic.twitter.com/tnng9Wy6km