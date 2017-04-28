Количество пострадавших из-за протестов в Македонии увеличилось до 109 человек

В результате протестов у здания македонского парламента пострадали не менее 100 человек, сообщает MRT со ссылкой на МВД страны.

По уточненным данным, количество пострадавших достигло 109 человек. Местные правоохранители усиливают охрану правопорядка в связи с беспорядками в городе.

Как известно, демонстранты, многие из которых - сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.

Читайте такжеВ ЕС считают неприемлемым нападение на парламент Македонии

Во время стычек в парламенте был ранен лидер социал-демократов Зоран Заев и несколько его однопартийцев. Впоследствии президент Македонии Георге Иванов выступил с телеобращением, в котором призвал к спокойствию и «взвешенному и ответственному поведению».

Политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Партия экс-премьера Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла восстановить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.