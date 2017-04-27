Протестующие взяли штурмом парламент Македонии и атаковали оппозицию (фотогалерея)

Сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в четверг, 27 апреля, после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и атаковали представителей оппозиционных сил. Последние пытались прекратить многомесячное блокирование выборов нового спикера, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Нападения протестующих на полицию и депутатов начались после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Сообщается также, что лидер социал-демократов Зоран Заев был ранен в атаке.

Политический кризис в Македонии длится с декабря прошлого года. Правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требований этнических меньшинств в отношении албанского как второго официального языка, отмечает агентство новостей AP. Политическая сила Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла восстановить коалицию и назначить правительство.