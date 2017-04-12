ФБР прослушивала советника Трампа, который мог быть агентом РФ - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) летом 2016 года получило разрешение суда на прослушивание Картера Пейджа, который во время предвыборной президентской кампании консультировал Дональда Трампа по вопросам внешней политики.

Это было сделано в рамках расследования контактов команды Трампа с Россией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает Deutsche Welle.

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По этим данным, ФБР и минюст США получили возможность отслеживать контакты Пейджа, поскольку, по мнению суда, он мог действовать как иностранный агент, в данном случае - как российский. Изначально разрешение было выдано на 90 дней, затем оно неоднократно продлевалось.

Газета называет слежку за Пейджем очевидным доказательством того, что у ФБР были основания предполагать, что во время президентской кампании в США он контактировал с российскими агентами. "Это подтверждает все мои подозрения по поводу необоснованной и политически мотивированной слежки правительства", - сказал сам Пейдж изданию. При этом он добавил, что ему скрывать нечего. Министерство юстиции США, Белый дом и ФБР от комментариев отказались.

За три года до того, как Пейдж стал советником Трампа, он попал в поле зрения ФБР в связи с подозрениями в том, что российские агенты пытались его завербовать. В частности, у следствия есть запись того, как россиянин Виктор Подобный, впоследствии обвиненный в США в шпионаже, рассказывает о попытках получить информацию и документы от Пейджа.

Кроме того, в 2013 году Пейдж встречался с российским агентом и передал ему документы из области энергетики. Сам Пейдж утверждает, что информация, которую он передал, была общедоступной. По словам Пейджа, он помогал прокурорам по делу против обвиняемого в шпионаже россиянина Евгения Бурякова.

В заявке на наблюдение за Пейджем было указано о наличие оснований полагать, что он мог быть агентом российского правительства и сознательно занимался разведывательной деятельностью от имени Москвы, утверждают источники газеты.

ФБР регулярно получает разрешения на наблюдение за контактами зарубежных дипломатов, как это было в случае с послом РФ Сергеем Кисляком. Пейдж - единственный американец, прослушивание которого в 2016 году велось в рамках расследования в отношении контактов с Россией, указывают собеседники газеты.