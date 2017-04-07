Der Spiegel: Послание Трампа Асаду

Об этом пишет Марк Питцке в статье "Послание Трампа Асаду", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

То, что этот вечер пройдет не так, как было запланировано, стало понятно еще в самом начале. Пока самолет президента еще с трудом преодолевал сильный шторм на пути во Флориду, Дональд Трамп ненадолго зашел в ложу прессы.

Сразу посыпались вопросы – но они касались не фактического повода этой встречи, саммита Трампа с его коллегой из Китая Си Цзиньпином в Палм-Бич, всех интересовала Сирия и ее диктатор Башар аль-Асад. Сколько он будет оставаться на посту после атаки с применением ядовитого газа?

Трамп мгновение колеблется. "То, что произошло в Сирии, является позором для человечества", - говорит он. "Он там, он контролирует почти все, и я думаю, что-то должно произойти".

Через несколько часов действительно что-то произошло. Со Средиземного моря США выпустили 59 ракет по военной базе в Сирии. Первые новости настигли американцев, когда Трамп как раз закончил свой ужин с Си Цзиньпином. Когда убрали десерт, CNN уже демонстрировал фотографии и видеозаписи атаки.

Вскоре после этого Трамп появился перед журналистами, все еще в одежде для ужина. Он сидел в центре стола, со своим ближайшим окружением – дочерью Иванкой Трамп, начальником штаба Райнсом Прибусом и главным идеологом Стивеном Бэнноном, который недавно был понижен в должности.

"Сегодня вечером я отдал приказ о целенаправленном военном ударе в Сирии, которая осуществила атаку с применением химического оружия", - читал Трамп наспех составленное сообщение с суфлера. "Предотвращение распространения и использования смертоносного химического оружия относится к жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

"Ни один ребенок божий не должен когда-либо переживать такой ужас"

Деталей Трамп не сообщил. Вместо этого, он вспоминал сирийских жертв атаки, так же, как вчера в Розовом саду Белого дома, он использовал почти те же, по-видимому, точно выбранные, фразы сострадания: "Беспомощные мужчины, женщины и дети, это была медленная и жестокая смерть. Ни один ребенок божий не должен когда-либо переживать такой ужас". Затем он попрощался, несколько неловко: "Спокойной ночи, пусть Бог благословит Америку и весь мир".

Ужин, десерт, Томагавк: Это странное шоу из болтовни и смерти, после которого Трамп осуществил свою угрозу из знойной Флориды. В отличие от своего предшественника, Барака Обамы, который осудил нападения с применением ядовитого газа в 2013 году, назвав это пересечением "красной линии", но ничего не предпринял. Тогда, как бизнесмен, Трамп был против войны. Возможно, его метаморфоза произошла под влиянием внезапного бремени на самой высокой должности, она была очевидна уже в среду в Белом доме, когда он эмоционально отреагировал на недавний ужас в Сирии.

В течение 24 часов, эмоциональная реакция превратилась в военную – а Трамп – в командира. Совпадение или цинизм: как это было организовано, стало выясняться ночью, во Флориде и Пентагоне, где высокопоставленные представители правительства сообщали репортерам о ходе событий. Во всяком случае, тех событий, о которых они хотели сообщить.

Три военных варианта на выбор

Перед обедом в Мар-а-Лаго, министр обороны Джим Мэттис предложил Трампу три спланированных военных варианта. Гнев и решимость Трампа значительно выросли после появления новых доказательств атаки с применением отравляющего газа в Сирии, он взвесил риски "действия и бездействия", - сказал советник по национальной безопасности США Герберт МакМастер во Флориде. После, в общей сложности, трех заседаний Совета Безопасности, "а также комплексных обсуждений", Трамп, наконец, выбрал "ограниченный" вариант: целевые воздушные удары по сирийским истребителям и инфраструктуре, за исключением объектов, где может храниться химическое оружие. Атака была "посланием для Асада".

Самый актуальный вопрос: какова роль России? Перед ударом не было никаких политических соглашений с российским правительством, сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон в Палм-Бич. "Не было никаких контактов с Москвой". Однако, российских военных предупреждали, потому что они находились на сирийской военной базе. "Военные планировщики приняли меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск для российских и сирийских сотрудников на аэродроме", - добавил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

Тиллерсон, который был в Москве во вторник, использовал ночной брифинг во Флориде, чтобы сделать то, чего до сих пор избегал Трамп. Он подверг Россию резкой критике. Либо она заодно Асадом, либо она некомпетентна: "В любом случае, Россия не справилась с ответственностью".

Второй вопрос: Где Конгресс? Еще в 2013 году Трамп требовал, чтобы Обама получил одобрение депутатов перед ударом. Но сам Трамп этого не сделал. Тем не менее, сенаторов и представителей поставили в известность.

Одним из первых, выразил свое мнение республиканец Марко Рубио. Он высоко оценил "смелость и мужество наших мужчин и женщин в военной форме". Его коллеги Джон Маккейн и Линдси Грэм, не самые преданные поклонники Трампа, похвалили такой шаг как "важное послание" – и потребовали большего. Рэнд Пол, с другой стороны, порицал атаку: "На США ведь не нападали".

Правительство говорит о единичном ответном ударе

Возникает третий вопрос: что дальше? Теперь начнется новый этап войны? Белый дом настаивает на том, что это был единичный удар возмездия, который был прямым следствием недавней атаки с отравляющим газом. Таким образом, Трамп хотел показать силу также и другим деспотам, особенно в Северной Корее и в Иране.

Тем не менее, не все так просто. Сам Тиллерсон указывает на "хаотическую ситуацию на местах в Сирии", - ситуацию, в которой хирургическая атака США, скорее всего, мало что изменит. Кроме того, остается неясным, какие глобальные последствия будут у этого шага.

"Мы очень тщательно все согласовали с нашими международными партнерами, мы постоянно поддерживали связь", - говорит Тиллерсон. "Подавляющее большинство наших союзников, в регионе и на Ближнем Востоке, были согласны". Но хочется услышать это от них.

Например, от Китая, одного из пяти государств с правом вето в Совете Безопасности ООН, с которым следовало посоветоваться. Но это президент Си Цзиньпин может объяснить хозяину Мар-а-Лаго за завтраком.