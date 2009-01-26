Экономическое положение США хуже, чем все думали

Экономика США находится в тяжелом положении, признал вице-президент США Джозеф Байден в интервью американской телекомпании CBS. Дж.Байден заявил, что экономическое положение в США "хуже, чем все думали, и оно ухудшается с каждым днем". Новая администрация США возлагает большие надежды на план восстановления национальной экономики, ставший ключевым элементом президентской программы Барака Обамы.

По словам Дж.Байдена, правительство "уже располагает значительной двухпартийной поддержкой экономического плана в конгрессе". Тем не менее законопроект, который будет принят сенатом, наверняка включит "элементы, удовлетворительные (или неудовлетворительные) одновременно и для республиканцев, и для демократов", заметил вице-президент США.

"Около 40% готовящегося экономического пакета - это налоговые послабления, нежелательные для демократов, - и 60% - государственные расходы на стимулирование экономики, что в свою очередь не слишком нравится республиканцам", - пояснил Дж.Байден. Он добавил, что несмотря на разногласия надеется на скорое принятие плана и выделение антикризисных средств.

Говоря о второй половине стабилизационного пакета на 700 млрд долл., которую конгресс должен отдать в распоряжение Б.Обамы, Дж.Байден заявил, что распределение этих средств будет "более рациональным, осмысленным и прозрачным". Предыдущая администрация США в основном направляла антикризисные фонды программы TARP на рекапитализацию банков и встретила немало критики за свои действия, не всегда понятные общественности.

Напомним, приоритетом первых 100 дней Б.Обамы на посту главы Белого дома называют меры по предотвращению глубокой рецессии в американской экономике. Б.Обама обещает заложить основы для долгосрочного обеспечения конкурентоспособности экономики США, что предполагает создание миллионов рабочих мест и капитальное обновление инфраструктуры. Стоимость экономического плана Б.Обамы должна составить 825 млрд долл.

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