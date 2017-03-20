На месте катастрофы самолета в Южном Судане найдены 9 выживших - СМИ
17:35, 20 марта 2017Мир
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Точное количество жертв пока не известно.
На месте катастрофы найдены 9 выживших / twitter.com/EyeRadioJuba
На месте катастрофы самолета в аэропорту Южного Судана были найдены девять выживших пассажиров. Все они направлены в больницу, сообщает на странице в Twitter Eye Radio Juba.
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Updates: 9 people reportedly pulled out from the debris alive; rushed to the hospital #SouthSudan Wau plane crash— Eye Radio Juba (@EyeRadioJuba) March 20, 2017
Окончательное количестве погибших пока не сообщается.
Как сообщал УНИАН ранее, в аэропорту Джуббы в Южном Судане при попытке совершить аварийную посадку разбился пассажирский самолет. На борту было 44 человека, предполагалось, что все они погибли.
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