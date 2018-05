На месте катастрофы самолета в Южном Судане найдены 9 выживших - СМИ

На месте катастрофы самолета в аэропорту Южного Судана были найдены девять выживших пассажиров. Все они направлены в больницу, сообщает на странице в Twitter Eye Radio Juba.

Читайте такжеУ пассажирского самолета в Австралии в полете отпал винт

Updates: 9 people reportedly pulled out from the debris alive; rushed to the hospital #SouthSudan Wau plane crash