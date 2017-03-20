На месте катастрофы самолета в Южном Судане найдены 9 выживших - СМИ

17:35, 20 марта 2017
Мир
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Точное количество жертв пока не известно.

twitter.com/EyeRadioJuba

На месте катастрофы самолета в аэропорту Южного Судана были найдены девять выживших пассажиров. Все они направлены в больницу, сообщает на странице в Twitter Eye Radio Juba.

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Окончательное количестве погибших пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН ранее, в аэропорту Джуббы в Южном Судане при попытке совершить аварийную посадку разбился пассажирский самолет. На борту было 44 человека, предполагалось, что все они погибли.

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Теги: #самолет#южный судан