В Южном Судане разбился пассажирский самолет с 44 пассажирами на борту (фото)

В аэропорту Джуббы в Южном Судане при попытке совершить аварийную посадку разбился пассажирский самолет. На борту было 44 пассажира. Предварительно, все они погибли. Об этом сообщает специализированный портал Airlive.

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Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme. Она владеет двумя Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания выполняет регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и Энтеббе.