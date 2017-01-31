Süddeutsche Zeitung: "Бьет – значит любит"

Об этом пишет Ева Штайнляйн в статье "Бьет – значит любит", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Текст молодой женщины, опубликованный в конце прошлого года, снова вызвал пристальное внимание в России. Несколько дней назад Госдума приняла закон, который квалифицирует побои в семьях не как преступление, а как обычное правонарушение. При условии, что агрессор ударил только один раз, и не был причинен вред здоровью жертвы. Такие удары, как пощечина или подзатыльник, по сути, декриминализированы. За это может грозить, в лучшем случае, штраф или общественные работы.

Ежегодно в России 12 000 женщин умирают от последствий домашнего насилия

Подобные нападения вне семьи рассматриваются как проступок с лета 2016 года. Из-за этого возник дисбаланс. Законодатели исходили из того, что "собственная мать для своего ребенка может быть более опасной, чем чужие люди", считает депутат Госдумы Ольга Баталина, она инициировала расширение действия закона на инциденты "между близкими родственниками". 84 % депутатов проголосовали за, трое – против. Среди граждан почти 60 % считают законопроект правильным – по крайне мере, об этом говорят данные, опубликованные после опроса общественного мнения исследовательским центром ВЦИОМ.

Тот факт, что многие россияне знают о насилии в семье из собственного опыта, показывают многочисленные комментарии к посту Анны Ведуты в Facebook. "Психологическое давление, твои подружки глупые и завистливые, изоляция – мне все это хорошо знакомо. Анна, спасибо, что написала это", - пишет молодая женщина. "Я сама пережила сильную психологическую агрессию в семье. Я думала, что это я во всём виновата", - написала другая. После поста Анны Ведуты, многие женщины нарушили свое молчание в знак протеста против праздного отношения к насилию.

Как и в большинстве стран мира, в России насилие в семье тоже осуществляют, в основном, мужчины, а страдают – женщины и несовершеннолетние [дети]. Сорок процентов всех тяжких насильственных преступлений происходят в семье. По данным министерства внутренних дел, ежегодно от последствий домашнего насилия умирают 12 000 женщин. Примерно одна женщина каждые сорок минут. Мужья избивают 36 000 женщин в день, это более 13 миллионов случаев в год.

Виновных редко привлекают к ответственности. По оценкам активистов, правоохранительным органам сообщают только о четверти всех инцидентов, и лишь малая их часть оказывается в суде. При этом значение имеет не только страх последствий заявления и зависимость от агрессора. "Бьет – значит любит", гласит русская пословица. Высказывание, которое приравнивает насилие к вниманию, а физические удары – к любви. В мировоззрении многих россиян глубоко укоренилось, что сильные чувства подобны, что страсть и жестокость могут сменять друг друга.

Путин выступил против ударов в качестве воспитательной меры

Этим объясняется и главный аргумент сторонников нового закона: реформа направлена ​​на защиту и сохранение семьи. Ведь, часто жертвы не хотели, чтобы преступника наказывали в соответствии с ранее действующим законом. В зависимости от тяжести причиненного ущерба законом предусмотрено лишение свободы на несколько лет. Вряд ли найдется ребенок, который хотел бы, чтобы его отец сидел в тюрьме за то, что ударил его один раз, говорят они. Сторонники такой точки зрения не только ожидают от маленьких детей развитого чувства справедливости, которого у них нет, но также игнорируют полную естественную зависимость от родителей.

На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил: "Дети полностью зависят от взрослых. Есть много других способов воспитания, без пощечин". Тем не менее, перед голосованием он призвал парламентариев поддержать предложение. Теперь принятый законопроект будет представлен ему на подпись.

В семейной жизни и без того действуют специальные правила, с этим согласны и сторонники, и противники реформы законодательства. Отношения между кровными родственниками в России считаются священными и должны быть защищены. Такая защита будет необходима всегда, особенно в обществе, с бессильными государственными органами и неэффективной помощью.

Удары как воспитательная мера основываются на многолетней традиции

То, что в России допускаются удары в качестве воспитательной меры, можно объяснить многолетними традициями. "Если же любишь сына своего, почаще его бей– и не хвали его. Наказывай сына с детства; порадуешься на него, когда вырастет; и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои", - говорится в "Домострое", кодексе законов 16-го века, который просуществовал в российской империи до 19-го века.

Только в 1903 году серьезные акты насилия в отношении родителей или близких родственников начали преследоваться по закону, после Октябрьской революции 1917 года большевики отменили это решение. В Советском Союзе за домашнее насилие почти никого не привлекали к ответственности, и нападения, в основном, были связаны с алкоголем или "антисоветским" образом жизни нападавшего. Даже сегодня в России нет специального закона о борьбе с бытовым насилием. До сих пор его квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Законы, регулирующие совместную жизнь, вызывают обиду в российском обществе. По мнению критиков, государство не должно вмешиваться в семейную жизнь. Другие считают, что недавние правовые реформы мало что изменят в социальной практике: кто бил раньше, продолжит это делать и сейчас. А тех, кто не ведет себя агрессивно, закон вообще не касается. Такой вывод сформулировала психолог в разговоре с государственным информационным агентством ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы у нас было, как в Германии"

Консервативные россияне очень боятся чрезмерного регулирования. "Мы не хотим, чтобы у нас было, как в Германии. Если на улице кто-то увидит, как мать дает пощечину своему сыну за то, что он, к примеру, украл телефон своего учителя, после этого ребенок отправляется в приют. Мы больше заинтересованы в том, чтобы ребенок не вырос вором", - сказала Анна Кисличенко информационному агентству ТАСС. Кисличенко руководит новостным порталом "Иван-Чай" с такими темами, как "традиционные семейные ценности", где, прежде всего, отражена позиция русской православной церкви.

Согласно их учению, мужчина – глава семьи, которого должны слушаться жена и дети. По мнению церкви, реализовывать свои права хозяина менее предосудительно, чем вести себя "провокационно" по отношению к нему. Именно поэтому многие женщины винят себя, либо даже их родители заставляют женщин мириться со своим склонным к насилию партнером. В поисках причин насилия многие идут по пути наименьшего сопротивления: "нормальный человек", у которого было счастливое детство и который не страдает от проблем с психическим здоровьем, не будет такого делать, говорят во многих дискуссиях.

В самой большой стране в мире существует 21 кризисный центр для женщин и 2 – для мужчин

До сих пор профилактическая работа практически не проводится. В докладе Комитета по здравоохранению Государственной Думы на 2012 год указаны данные о 3147 социальных институтах для семей. В самой большой стране в мире существует 21 кризисный центр для женщин и 2 – для мужчин. Неправительственным организациям трудно помочь пострадавшим из-за государственного регулирования. Информационный центр "Анна" для жертв домашнего насилия был объявлен "иностранным агентом" из-за получения финансирования из-за рубежа. Это влечет за собой бойкот благотворительной организации.

Анна Ведута ушла от своего склонного к насилию партнера, этим она обязана именно такой организации. Проект "Насилию.нет" рассказывает о насилии в семье, и о том, куда жертвы могут обратиться за помощью. "Если бы я знала всё это раньше, можно было бы многое предотвратить", - она пишет в своем посте на Facebook. "Что, если у многих молодых женщин так? Подытоживая. Не молчите. Ищите помощь сразу. Не будьте, как я – не тратьте годы жизни на такое".