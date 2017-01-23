Bloomberg: Популисты ЕС видят в победе Трампа начало конца старого порядка

Об этом пишут Элен Фуке, Райнер Бюргин и Джон Фоллейн в статье "Популисты ЕС видят в победе Трампа начало конца старого порядка", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В субботу антиноменклатурные политики, включая Марин Ле Пен, главу "Национального фронта" во Франции, и Герта Вилдерса, лидера голландской "Партии свободы", повторяли воинственный тон инаугурационной речи нового президента США на торжественном собрании в Кобленце (Западная Германия). В то же время, канцлер Ангела Меркель пыталась успокоить своих сторонников на встрече в промышленном центре страны.

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Ле Пен и ее союзники представляют собой самый устойчивый вызов европейскому статусу-кво после окончания холодной войны, в то время, когда континенту предстоят выборы в Германии, Франции и Нидерландах. Встречу правых популистов можно отмести, как второстепенное событие, но неожиданный подъем Трампа и решение Великобритании выйти из ЕС на референдуме в прошлом году заставили инвесторов сосредоточиться на поисках следующей угрозы проекту ЕС.

"Первым крупным ударом по старому порядку стал "брексит", - сказала Ле Пен нескольким сотням ликующих сторонников в конференц-центре Кобленца. Страны ЕС в ближайшее время "покинут тюрьму Европы", - предсказывала она, называя "катастрофой" решение Меркель, принять почти миллион мигрантов в Германии в прошлом году. Сам Трамп назвал этот шаг "катастрофической ошибкой".

Обсуждая ключевые темы своей избирательной кампании, Ле Пен сказала, что каждый член еврозоны должен иметь возможность покинуть ее, и что единая валюта "уничтожает" французской экономику. Недавние опросы общественного мнения показывают, что лидер националистов может получить наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля, хотя никто не прогнозирует, что она выиграет во втором туре две недели спустя.

Подход Меркель

Хотя Меркель решила посетить художественную галерею вблизи Берлина, а не следить за инаугурацией в пятницу в прямом эфире, она сосредоточенно изучала старые интервью и видео Трампа, в поисках подсказок о том, как влиять на него, когда они впервые встретятся, говорят двое людей, знакомых с ее подготовкой.

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Трамп "однозначно высказал свои убеждения" в инаугурационной речи, сказала Меркель журналистам на конференции своей партии в Баден-Вюртемберге, настаивая на том, что трансатлантические отношения "будут не менее важными в ближайшие годы, чем в прошлом".

В своей речи в пятницу, Трамп сказал, что "Америка будет на первом месте" во всех его отношениях с другими странами. Он представил США, крупнейшую экономику в мире и доминирующую военную мощь, как нацию, разоренную последствиями слабых границ, неуравновешенных союзов и плохих торговых сделок.

"На протяжении многих десятилетий мы обогащали иностранную промышленность за счет американской [промышленности], субсидировали армии других стран, катастрофически истощая при этом нашу армию", - сказал президент. "Мы защищали границы других стран, отказываясь защищать наши собственные".

Встреча с Мэй

Меркель, христианский демократ, которая возглавляла крупнейшую экономику Европы на протяжении более 11 лет, баллотируется на четвертый срок на посту канцлера в сентябре. Она пытается парировать вызов анти-европейской "Альтернативы для Германии" (AfD), которая поднялась на третье место в опросах, выражая недовольство иммиграционной политикой Меркель.

"Мы должны иметь мужество, чтобы переосмыслить Европу и свободу в Европе", - сказала в свой речи Фрауке Петри, соруководитель AfD.

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Согласно сообщениям в британских СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй станет первым иностранным лидером, который встретится с новым президентом уже на следующей неделе. В интервью "The Financial Times", Мэй сказала, что ожидает "очень честных" переговоров, и что она подчеркнет свое стремление к сильной Европе, а также предполагаемой торговой сделке между Британией и США.

В то время, как Мэй пытается реорганизовать отношения Британии с двумя крупнейшими мировыми рынками, США и ЕС, европейские популисты пытаются использовать силу "брексита" и победу Трампа, чтобы усилить восстание против истеблишмента.

"Патриоты Европы"

В Кобленце и Вилдерс, и Маттео Сальвини, лидер итальянского движения против мигрантов "Лига Севера", поздравили Трампа с его приходом к власти.

"Мы живем в исторические времена – люди на Западе пробуждаются", - сказал Вилдерс. "Они хотят вернуть свою свободу, они хотят вернуть свои суверенные государства, и мы, патриоты Европы, будет их инструментом освобождения".

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Партия Вилдерса, выступающая против ислама и ЕС, может получить большинство мест на голландских парламентских выборах 15 марта, хотя его шансы стать премьер-министром невелики, так как у него, вероятно, не будет абсолютного большинства, и почти все другие основные партии исключили коалицию с ним.

Собрание популистов прошло при поддержке группы партий "Европа наций и свобод", в городе, известном памятником прусскому королю, Вильгельму I, который был коронован императором объединенной Германии в 1871 году после того, как его армия одержала победу над Францией. В настоящее время статуя служит символом мирного воссоединения востока и запада Германии после падения Берлинской стены.