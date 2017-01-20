Расходы Германии на оборону увеличены, но не доведены до требуемых НАТО
Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны.
Как планируется, Германия потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет только 1,2% ВВП, передает Русская служба Би-би-си.
Согласно оценкам альянса, только пять членов НАТО смогут выполнить требование об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП: это США, Британия, Греция, Польша и Эстония.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о решении повысить расходы на оборону, подчеркнула, что Германия "движется в правильном направлении", однако не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.
Об увеличении военных расходов ранее также объявил еще ряд стран-членов НАТО.