Возвращение американской бронетехники в Европу является ответом на действия РФ – НАТО

В НАТО пояснили, что развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы является пропорциональным ответом на агрессивные действия России относительно стран Балтии и НАТО. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью BNS, пишет The Baltic Times.

В то же время она подчеркнула, что это является пропорциональным шагом в ответ на действия Российской Федерации.

"... возвращение американской бронетехники в Европу является ответом на то, что делает Россия. Я хочу подчеркнуть, что это пропорциональный и сопоставимый шаг. Кое-кто в России говорит, что это поспешная операция, что речь идет о большом количестве техники. Но на самом деле мы говорим о 3500 сотрудниках, 87 танках и 144 боевых машинах Bradley. Это важный шаг, но он предназначен для сдерживания и обороны", - заявила заместитель генсека НАТО.

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Гетемюллер отметила, что НАТО не планировал размещения и усиления своих позиций на восточном фланге, впрочем альянс пошел на такой шаг после того, как Россия начала агрессивную политику.

«Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы - вторжение и захват территории Украины в Крыму и наращивание российских войск в Западном военном округе. Однако НАТО не видит непосредственной угрозы российского вторжения в пространство альянса, потому что в последние годы мы сделали много для сдерживания и обороны", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Европа, где в Германии и Франции в этом году будут проходить выборы, строят оборону для противостояния возможным кибератакам России и дезинформации, что раскачивают западную политику.

Вопрос о российских «операциях влияния» приобрел новую актуальность после того, как спецслужбы США обнародовали отчет, согласно которому президент Владимир Путин организовал кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Как отмечается, европейские страны и НАТО создают центры для выявления "поддельных новостей", укрепляют киберзащиту и отслеживают в соцсетях русскоязычные сообщества, ультраправые группы, политические партии, активность избирателей и лиц, принимающих решения.