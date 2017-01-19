Die Presse: Разорванные узы Европы

Об этом пишет Вольфганг Бём в статье "Разорванные узы Европы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Когда завтра Дональд Трамп будет приведен к присяге как 45-й президент США, не стоит ожидать начала новой эры. Но для Европы начинается нестабильная, неопределенная фаза. Под сомнение поставлено сложное, но надежное партнерство с Соединенными Штатами, а также наша общая экономическая модель открытых рынков. Под сомнением и либеральная, открытая система ценностей, и опора европейской политики в области безопасности. На этой неделе в интервью газете "Die Presse" политолог из Оксфорда Ян Зеленка предупреждал, что [президентство] Трампа "может" иметь "катастрофические последствия" для Европы. Он сознательно сказал "может", потому что никто не знает, как будет действовать новый президент США – до сих пор его высказывания были слишком противоречивыми.

В любом случае, европейцы должны попрощаться с надежностью своих старых уз. И это касается не только Соединенных Штатов. Узы рвутся и внутри. После того, как Великобритания покинет единый рынок, фронт либеральных рыночных сил в ЕС потеряет своего самого важного наставника. Хотя некоторые радуются, поскольку экономический либерализм, несомненно, достиг цели, но это может разрушить фундамент нашего однозначно высокого уровня благополучия. Потому что уже формируется встречное движение, которое выступает за национальный протекционизм. И – взгляните на Венесуэлу – нигде в мире такое движение еще не было успешным. Но есть и НАТО, многократно подвергавшийся критике оборонный альянс между Европой и США. Если теперь Трамп объявит его ​​"устаревшим", это "может" создать опасный вакуум в сфере безопасности для Европы.

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Положение затруднительное, потому что в то же время меняется внутренний баланс сил в Европе. Та Большая коалиция (за которой мы, в Австрии, наблюдали и которую терпели на протяжении десятилетий) была действительно проевропейской, правовой, с социальной рыночной экономикой. Теперь она распадается по всему континенту. Симптомом этого стало избрание нового президента Европарламента, Антонио Таяни. Впервые эти выборы не основывались на договоренности между Европейской народной партией (ЕНП) и социал-демократами (S & D). Сооснователь "Forza Italia" Таяни был избран ЕНП, либеральными и правыми депутатами. Распадается Большая коалиция на европейском уровне, которую представляли председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европарламента Мартин Шульц. Последствием "может" стать медленный отход от единой Европы, традиций социального равенства. Поскольку то, что происходит в Европейском парламенте, отражает лишь изменения во многих государствах-членах.

Изменение соотношения сил представляет собой не только риск, но и, в первую очередь, возможность. Так называемая Большая коалиция - будь то на национальном или европейском уровне - в течение длительного времени символизирует жесткие, негибкие условия, усталость от реформ и отсутствие прозрачности. Как и многим государствам-членам, политическим органам Европейского Союза также может пойти на пользу традиционный парламентский подход с переменным большинством голосов. Внезапно принимать во внимание придется не две группы, а сразу несколько.

Европейский проект "может" снова опираться на большинство среди населения. Это была бы положительная перемена. Но для этого необходимо новое поколение политиков, которые готовы отстаивать четкие идеалы и прозрачные интересы, а не те, кто ориентируется только на текущие настроения, либо заинтересован в одиночку удержать власть.

Если из-за общественного давления Жан-Клод Юнкер неожиданно оказывается сторонником справедливого налогообложения, это звучит неправдоподобно, учитывая его прошлое в Люксембурге. Если соратник Берлускони и будущий президент Европарламента Антонио Таяни будет выступать за верховенство права, это почти абсурд. Да, это "может" быть прекрасной возможностью. Но с таким персоналом ее очень сложно реализовать.