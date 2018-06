Узников Гуантанамо пытали песнями Эминема и Бритни Спирс

К 60-летию со дня принятия Всемирной декларации прав человека британская правозащитная организация Retrieve опубликовала список из 33 песен, которыми сотрудники американских спецслужб пытали узников в Гуантанамо.

В список вошли песни AC/DC "Hell`s Bells" и "Shoot to Thrill", хит Брюса Спрингстина "Born in the USA", песня группы Metallica "Enter Sandman", три песни рэппера Эминема (White America, Kim и Slim Shady).

К качестве пыток к подозреваемым в терроризме применялись также песни Бритни Спирс, Селин Дион, Принса ("Raspberry Beret"), Кристины Агилеры ("Dirrty"), группы Queen ("We are the Champions") и других.

Как отмечает Die Welt, не существует официальных доказательств использования армейскими экспертами-психологами США музыки в качестве инструмента для проведения допросов.

Между тем в распоряжении правозащитников имеются свидетельства бывших узников американских секретных тюрем, которые рассказали о пытке музыкой, которой их подвергали, чтобы заставить говорить и добиться показаний.

Так британец Биньам Мохаммад (Binyam Mohammad) рассказал, что на протяжении 20 дней его заставляли непрерывно слушать песни Эминема и Доктора Дре. "Многие просто сходили с ума, - рассказал Мохаммад. - Я слышал, как люди бились головой об стену и кричали".

Других узников подвергали пыткой тяжелым металлом. Как рассказал в интервью журналу "Newsweek" один из военных психологов США, мусульмане никогда не слышали металла: "Они не могут этого вынести. Когда металл играет 24 часа, функции мозга нарушаются, процесс мышления замедляется, ломается воля. Тогда мы заходим в камеру и начинаем допрос".

Правозащитники из Retrieve, опубликовав список "пыточных" песен, начали кампанию "Ноль децибел" ("Zero dB")по запрету использования музыки для выбивания показаний. На сайте организации размещен пример договора со студиями звукозаписи, по которому музыканты могут запретить использование своих песен и композиций для пыток.

Лента.ру