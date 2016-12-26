Джордж Майкл тайно отдавал "миллионы" на благотворительность и помог сотням тысяч детей

Британский певец Джордж Майкл, который умер в возрасте 53 лет, при жизни тратил миллионы на благотворительность, однако держал это в тайне. Об этом сообщает ITV.

В частности, по словам телеведущего Ричарда Османа, однажды Джордж Майкл перечислил денежные средства женщине, которая накануне в эфире телешоу заявила, что ей необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов на искусственное оплодотворение.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26 декабря 2016 г.

Издание отмечает, что Майкл почти через 10 лет после того, как его мать в 1997 году умерла от рака, устроил бесплатный концерт для медсестер больницы, где лечилась женщина.

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His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) 26 декабря 2016 г.

Кроме того, певец поддерживал благотворительные детские организации, такие как Childline, Terrence Higgins Trust и Macmillan.

В частности, президент Childline Эстер Ранцен заявила, что Джордж Майкл дал «миллионы» и помог сотням тысяч детей.

Также Майкл финансово поддерживал фонды борьбы со СПИДом.

Напомним, как сообщил менеджер Джорджа Майкла, причиной смерти британского 53-летнего певца стал сердечный приступ.

Музыкант умер в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Как известно, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а через аппарат искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.