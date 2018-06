Джордж Майкл тайно отдавал "миллионы" на благотворительность и помог сотням тысяч детей

Британский певец Джордж Майкл, который умер в возрасте 53 лет, при жизни тратил миллионы на благотворительность, однако держал это в тайне. Об этом сообщает ITV.

В частности, по словам телеведущего Ричарда Османа, однажды Джордж Майкл перечислил денежные средства женщине, которая накануне в эфире телешоу заявила, что ей необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов на искусственное оплодотворение.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.

Издание отмечает, что Майкл почти через 10 лет после того, как его мать в 1997 году умерла от рака, устроил бесплатный концерт для медсестер больницы, где лечилась женщина.

His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7