Смерть Джорджа Майкла: мир переживает потерю одного из самых успешных поп-исполнителей (фото, видео)
Печальная весть о смерти британского певца Джорджа Майкла всколыхнула весь мир. Мировые звезды и фанаты выражают скорбь в связи с кончиной иконы поп-музыки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. Как известно, музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.
Поклонники по всему миру преисполнены горем от известия о кончине британского певца. В Великобритании люди еще с ночи несут цветы к его дому. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Смерть Джорджа Майкла прокомментировали и его коллеги-музыканты. Так, певец Элтон Джон рассказал, что находится в глубоком шоке из-за новости о смерти Майкла. В Instagram артист опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга.
"О боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - написал Роби Уильямс в Twitter.
Oh God no …I love you George …Rest In Peace x— Robbie Williams (@robbiewilliams) December 26, 2016
Мадонна отметила, что большой артист покинул мир.
Как известно, в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.
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Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.