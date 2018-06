Смерть Джорджа Майкла: мир переживает потерю одного из самых успешных поп-исполнителей (фото, видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. Как известно, музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

Поклонники по всему миру преисполнены горем от известия о кончине британского певца. В Великобритании люди еще с ночи несут цветы к его дому. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Смерть Джорджа Майкла прокомментировали и его коллеги-музыканты. Так, певец Элтон Джон рассказал, что находится в глубоком шоке из-за новости о смерти Майкла. В Instagram артист опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга.

"О боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - написал Роби Уильямс в Twitter.

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x