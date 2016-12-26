Смерть Джорджа Майкла: мир переживает потерю одного из самых успешных поп-исполнителей (фото, видео)

13:30, 26 декабря 2016
Мир
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Печальная весть о смерти британского певца Джорджа Майкла  всколыхнула весь мир. Мировые звезды и фанаты выражают скорбь в связи с кончиной иконы поп-музыки.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. Как известно, музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

Поклонники по всему миру преисполнены горем от известия о кончине британского певца. В Великобритании люди еще с ночи несут цветы к его дому. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Смерть Джорджа Майкла прокомментировали и его коллеги-музыканты. Так, певец Элтон Джон рассказал, что находится в глубоком шоке из-за новости о смерти Майкла. В Instagram артист опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга. 

"О боже, нет... Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - написал Роби Уильямс в Twitter.

Мадонна отметила, что большой артист покинул мир.

Как известно, в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

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Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

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