Миллионы голосов на выборах президента США были отданы незаконно - Трамп

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, избранный президент США заявил, что победил на выборах по числу проголосовавших. "Вдобавок к победе на выборах в коллегии выборщиков, я победил и в прямых выборах, если отнять голоса миллионов людей, проголосовавших незаконно", - написал Трамп.

Читайте такжеПомощница Трампа рассказала о его регулярных консультациях с Обамой

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally