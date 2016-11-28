Миллионы голосов на выборах президента США были отданы незаконно - Трамп

02:36, 28 ноября 2016
Мир
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Дональд Трамп заявил о мошенничестве в трех штатах во ходе президентских выборов, а также сообщил, что миллионы голосов были отданы незаконно.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, избранный президент США заявил, что победил на выборах по числу проголосовавших. "Вдобавок к победе на выборах в коллегии выборщиков, я победил и в прямых выборах, если отнять голоса миллионов людей, проголосовавших незаконно", - написал Трамп.

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Также Трамп заявил, что ему было бы проще выиграть выборы, добившись поддержки большинства при прямых выборах, чем при борьбе за голоса выборщиков. «В этом случае я бы проводил кампанию в трех-четырех штатах, и не стал бы посещать 15 штатов», - сказано в сообщении.

«Серьезные фальсификации в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии. Почему СМИ не пишут об этом? Такое искажение – большая проблема», - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, избранный президент США Дональд Трамп считает «мошенничеством» попытки пересчета голосов избирателей.

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