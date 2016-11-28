Миллионы голосов на выборах президента США были отданы незаконно - Трамп

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, избранный президент США заявил, что победил на выборах по числу проголосовавших. "Вдобавок к победе на выборах в коллегии выборщиков, я победил и в прямых выборах, если отнять голоса миллионов людей, проголосовавших незаконно", - написал Трамп.

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In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Также Трамп заявил, что ему было бы проще выиграть выборы, добившись поддержки большинства при прямых выборах, чем при борьбе за голоса выборщиков. «В этом случае я бы проводил кампанию в трех-четырех штатах, и не стал бы посещать 15 штатов», - сказано в сообщении.

«Серьезные фальсификации в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии. Почему СМИ не пишут об этом? Такое искажение – большая проблема», - написал Трамп.

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, избранный президент США Дональд Трамп считает «мошенничеством» попытки пересчета голосов избирателей.