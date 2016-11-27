Народ свой выбор сделал: Трамп считает попытки пересчета голосов "мошенничеством"

Избранный президент США Дональд Трамп считает «мошенничеством» попытки пересчета голосов избирателей, передает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Согласно заявлению, Трамп также требует признать результаты выборов, ведь Хиллари Клинтон признала свое поражение.

"Перерасчет — это просто способ (кандидата в президенты от "Зеленых") Джилл Стайн, которая получила менее 1% голосов в целом и даже не баллотировалась во многих штатах, наполнить карманы деньгами, большинство из которых она даже не потратит на свой абсурдный перерасчет", — подчеркнул новоизбранный президент США.

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Он также добавил, что все три штата были выиграны с большим преимуществом в голосах избирателей, особенно в Пенсильвании, где преимущество Трампа составило более 70 тыс. голосов.

"Это мошенничество Партии зеленых относительно выборов, в которых уже признали поражение, и результаты этих выборов следует уважать, а не бросать им вызов и препятствовать, чем именно и занимается Джилл Стайн", — сказал Трамп.

Напомним, бывший кандидат в президенты США от партии зеленых Джилл Стайн подала петицию с требованием пересмотреть итоги выборов в штате Висконсин. Избирательная комиссия Висконсина в своем Twitter сообщила, что она получила петицию. Стайн в своем аккаунте в Twitter рассказала, что пересчет голосов в Висконсине начнется на следующей неделе.

Стайн также пообещала подать петицию с требованием пересмотра голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания. Крайний срок подачи заявки в Мичигане - 30 ноября, в Пенсильвании - 28 ноября.

CNN отмечает, что даже если экс-кандидат от Партии зеленых добьется пересчета голосов в этих трех штатах, неизвестно, хватит ли их количества на пересмотре результата выборов. Трамп опережает Клинтон на 60 тыс. голосов избирателей в Пенсильвании, передает телеканал.

По итогам всенародного голосования, которые постоянно обновляются, разрыв между бывшим кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом, который по результатам голосования коллегии выборщиков одержал победу на президентских выборах, уже перешел порог в 2 млн голосов избирателей в пользу кандидата от демократов.