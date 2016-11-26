Бывший кандидат в президенты США потребовала пересмотреть итоги выборов в Висконсине

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Избирательная комиссия Висконсина в своем Twitter сообщила, что она получила петицию.​ Стайн в своем аккаунте в Twitter рассказала, что пересчет голосов в Висконсине начнется на следующей неделе.

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25 ноября был крайний срок для подачи жалобы на результаты выборов в этом штате, по итогам которых США возглавит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Стайн также пообещала подать петицию с требованием пересмотра голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания. Крайний срок подачи заявки в Мичигане - 30 ноября, в Пенсильвании - 28 ноября.

CNN отмечает, что, даже если экс-кандидат от Партии зеленых добьется пересчета голосов в этих трех штатах, неизвестно, хватит ли их количества на пересмотр результата выборов. Трамп опережает Клинтон на 60 тыс. голосов избирателей в Пенсильвании, передает телеканал.

CNN также добавляет, что, когда в 2000 году состоялся пересчет голосов во Флориде на выборах президента США, разница с первоначальным значением составила 537 голоса.