"Безвиз" и ассоциация Украина-ЕС: в АП говорят, что завтрашний саммит в Брюсселе будет стратегическим и нестандартным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По убеждению Елисеева, 18-й саммит Украина-ЕС будет нестандартным и стратегическим. «Стратегическим саммит будет с точки зрения, что мы должны принять стратегическое решение по Соглашению об ассоциации», - пояснил он и добавил, что также будет обсужден вопрос предоставления Украине безвизового режима со стороны Евросоюза.

«Очень важно сконцентрироваться на конкретных вещах. Повестка саммита весьма насыщена и включает вопросы реформ в Украине, в том числе имплементацию Соглашения об ассоциации, в том числе в рамках зоны свободной торговли. Будет обсуждаться ситуация в Украине, в ЕС, будет обсуждаться вопрос региональной безопасности, в этом плане мы обсудим Минские договоренности, ситуацию в Молдове и Грузии», - сообщил Елисеев.

«Что касается конкретных результатов, то планируется подписание меморандума между Украиной и ЕС о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Во время саммита состоится достаточно откровенный диалог по энергетической проблематике, мы поднимем вопрос газопровода Opal и проекта Северного потока-2», - сказал он.

По словам Елисеева, также в рамках саммита планируется подписание отдельного соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мер (речь идет о 15 млн евро). Также будет подписано соглашение о предоставлении Украине помощи в сфере административного соглашения (речь идет о предоставлении 104 млн евро). Кроме того, ожидается подписание операционного соглашения об обмене информацией между Украиной и Европолом.