Все представители политсил ЕП подтвердили готовность проголосовать за "безвиз" для Украины – Климпуш-Цинцадзе

Все представители различных политических сил Европарламента подтвердили, что готовы положительно проголосовать в вопросе предоставления безвизового режима для Украины. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «Громадське».

Однако, по ее словам, в силу решение по визовой либерализации вступит только после согласования режима приостановки «безвиза» для третьих стран.

«Все представители различных политических сил в Европейском парламенте подтверждают нам свою готовность положительным голосованием поддержать это решение. Правда оно вступит в окончательную силу, так я понимаю, именно тогда, когда между собой европейские институты согласуют режим приостановки безвизового режима для всех третьих стран», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер также отметила, что никаких технических причин ни у Европарламента, ни у Европейского Совета относительно непредоставления Украине «безвиза» нет.

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«Мы имеем аналогичные заверения от стран-членов, которые формируют европейскую совет, относительно того, что в них нет никаких технических причин для того, чтобы не принимать этого положительного решения. Опять же потому, что страна выполнила абсолютно все обязательства, которые брала на себя», - пояснила она.

Напомним, сегодня в Брюсселе пройдет 18-й саммит Украина-ЕС, который является первым после того, как временно с 1 января текущего года начала действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.

На саммите ЕС будет поощряться продолжение политических и экономических реформ, их быстрое и стабильное выполнение. Лидеры ЕС также напомнят о успешные усилия, предпринятые Украиной в выполнении Плана действий по либерализации визового режима и приветствуют тот факт, что Совет ЕС на уровне Комитета постоянных представителей 17 ноября согласовали позицию на переговоры по безвизовому режиму, которые начнутся сразу после того, как будет достигнуто договоренностей относительно механизма временного прекращения безвізу.

Саммит также позволит продолжить предоставление пакета помощи, который был начат в 2014, что составит 300 млн евро, которые будут выделены на прозрачное управление с особым вниманием на борьбу с коррупцией, верховенство права, децентрализацию.