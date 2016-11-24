В Брюсселе сегодня стартует саммит Украина-ЕС (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, уже констатируется, что зона свободной торговли создала новые экономические возможности для бизнеса с обеих сторон и показала положительный экономический эффект. За это время украинский экспорт в ЕС увеличился на 5%.

Для обеих сторон саммит будет возможностью вновь подтвердить важность партнерства на основе ценностей, которые они разделяют, - верховенство права, права человека, демократия. Лидеры будут обсуждать процесс украинских реформ и выполнение Соглашения об ассоциации. В этом контексте ЕС признает значительный прогресс, которого достигла Украина.

В частности, считается, что введенные в действие системы электронного декларирования и государственных закупок являются наиболее далеко идущими системами своего рода, которых нет даже во многих странах - членах ЕС.

На саммите ЕС будет поощряться продолжение политических и экономических реформ, их быстрое и стабильное выполнение. Лидеры ЕС также напомнят об успешных усилиях, предпринятых Украины во исполнение Плана действий по либерализации визового режима и приветствуют тот факт, что Совет ЕС на уровне Комитета постоянных представителей 17 ноября согласовал позицию на переговоры по безвизовому режим, которые начнутся сразу после того, как будут достигнуты договоренностей о механизме временного прекращения безвизовые.

Саммит также позволит продолжить предоставление пакета помощи, который был учрежден в 2014 году и составляющий 300 млн евро, которые будут выделены на прозрачное управление, с особым вниманием на борьбу с коррупцией, верховенство права, децентрализацию.

ЕС также приветствует усилия, направленные на проведение реформ в сфере энергетики. Кроме того, лидеры обсудят перспективы зимнего пакета по газу на 2017 год. ЕС заявил о своей готовности продолжать быть посредником в дискуссии об энергетической безопасности между Украиной и Россией. Саммит подтвердит роль Украины как стратегической газовой транзитной страны и важность непрерывных поставок газа в страны Европы этой зимой. Ожидается, что будет подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики.

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Кроме того, будут подписаны Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европолом и Соглашение о финансировании мероприятия «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине».

Саммит предоставит возможность для ЕС подтвердить свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры также обсудят выполнение Минских договоренностей, ситуацию на востоке Украины и подтвердят свою полную поддержку дипломатическим усилиям в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. ЕС также подчеркнет свою поддержку СММ ОБСЕ. Предметом обсуждения будет и гуманитарная ситуацию на востоке Украины, и интеграция внутренне перемещенных лиц. Ожидается, что ЕС осудит ухудшение гуманитарной ситуации в районах, не контролируемых правительством в Донецкой и Луганской областях, и в Крыму, аннексию которого ЕС не признает.

Как сообщалось, ЕС на саммите будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Петр Порошенко. Со стороны ЕС во встрече лидеров также примет участие президент Европейского парламента Мартин Шульц.

Участие в рабочем ланче членов Европейской комиссии будет беспрецедентным. В частности, участие примут высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Федерика Могерини, вице-президенты Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем, Йоханнес Хан и Димитрис Аврамопулос.

Саммит начнется в 11.00 со встречи четырех президентов, в 12.00 начнется рабочий ланч в пленарном формате.

Последний саммит Украина-ЕС прошел 30 апреля 2015 в Киеве.

Как сообщал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, саммит Украина-ЕС в Брюсселе будет нестандартным и стратегическим.