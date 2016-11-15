Россия задействовала палубную авиацию и крылатые ракеты в Сирии, "Адмирал Кузнецов" также принимает участие в операции

Об этом сообщает агентство Reuters на своей странице в Twitter, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Отмечается, что операция проводится в сирийском городе Хомс.

Шойгу: РФ начала сегодня операцию в сирийской провинции Хомс с использованием палубной авиации и крылатых ракет — Агентство Рейтер (@reuters_russia) November 15, 2016

Как передает ТАСС, в этой операции принимают участие "Адмирал Григорович", который осуществлял пуски крылатых ракет "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бастион" и впервые в боевых действиях начал участвовать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября российский истребитель Миг-29 упал в Средиземное море при заходе на посадку на "Адмирал Кузнецов".

"При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку в нескольких километрах от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел авиационный инцидент с палубным истребителем Миг-29К", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.