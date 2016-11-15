Крушение МиГ-29 в Средиземном море: российские военные озвучили еще одну версию

Ее озвучили российские военные в комментарии "Коммерсанту".

По словам источника, комиссия по расследованию аварии не исключает версию об ошибке пилотирования самолета.

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По версии Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность истребителя.

Вместе с тем установление причин аварии усложняется отсутствием данных "черного ящика", утонувшего вместе с самолетом, поэтому работа специалистов будет во многом строиться на показаниях самого пилота, а также персонала, готовившего самолет к вылету.

Ранее УНИАН сообщал, что в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".

Самолет взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова", направившись13 ноября в сторону Сирии. Вскоре после этого у самолета возникли неполадки, он развернулся в сторону крейсера. Затем МиГ-29 упал в воду, заходя на посадку. Пилот, по данным телеканала, катапультировался. Его поднял на борт спасательный вертолет.