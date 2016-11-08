В США и России высказались против изменения права вето в Совбезе ООН

Два постоянных члена Совбеза ООН – США и Россия – высказались против изменения права вето.

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Как говорится в письме постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон, США поддержат обоснованные предложения по незначительному расширению Совета постоянными и непостоянными членами.

Но при этом Вашингтон "против любого расширения или изменения права вето".

В свою очередь Москва также признает необходимость расширения Совбеза. По словам заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, которого цитирует "Радио ООН", общее число членов Совета не должно существенно превышать 20 государств.

"Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето" – заявил Сафронков на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном реформе ООН.

Как сообщал УНИАН, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил за ограничение права вето постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, право вето нужно ограничивать при решении вопросов военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Как известно, ранее Россия заблокировала в Совете безопасности ООН внесенную Францией резолюцию по Алеппо. Проект резолюции предусматривал прекращение авиаударов и полетов военной авиации над Алеппо и призывал к перемирию и доступу к гуманитарной помощи по всей Сирии.

Также Россия ветировала резолюции по Крыму и катастрофе МН17 на Донбассе.