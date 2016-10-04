В ООН хотят ограничить право вето в Совбезе
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил за ограничение права вето постоянных членов Совбеза ООН.
Он также пояснил, что такое решение необходимо принять, чтобы предотвратить серьезные преступления, передает АР.
По словам верховного комиссара, право вето нужно ограничивать при решении вопросов военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.
Он обратил внимание также на то, что авиаудары в течение последних 10 дней по сирийскому Алеппо стали "самыми интенсивными" с 2011 года.
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