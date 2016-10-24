В Польше состоялась вторая волна "Черного протеста" против намерений изменить законы об абортах

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал TVN 24.

Первая забастовка в рамках "Черного протеста" состоялся 3 октября и был ответом на законопроект, который полностью запрещал и криминализировал аборты. После волны протестов Сейм решил окончательно отклонить проект.

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Новые протесты произошли после слов главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который заявил, что его сила будет добиваться изменения законодательства, чтобы право на рождение получили даже смертельно больные и изуродованные дети.

Женщины выступали против вмешательства церкви в их жизни и доступ к разным методам планирования семьи, которые отвечают их совести и жизненному выбору.

Демонстрации прошли в крупных польских городах, таких как Познань, Катовице, Вроцлав, Гданьск, Варшава, Бялысток и тому подобное. Кроме того, женщины протестовали и в Брюсселе.

Как известно, очередная волна протестов против нарушений прав женщин началась в воскресенье, 23 октября.

Тогда протестная акция состоялась под стенами польского парламента.

Тогда же и было объявлено о начале сбора подписей под петицией, которая содержит 11 пунктов, важнейшие из которых: "Нет – насилию в отношении женщин", "Нет – вмешательству церкви в политику", "Нет – вмешательству политики в образовании".

Как сообщал УНИАН, Сейм Польши большинством голосов отклонил законопроект комитета "Стоп аборту" о полном запрете и криминализации абортов.