В Польше состоялась вторая волна "Черного протеста" против намерений изменить законы об абортах
В понедельник в Польше состоялась вторая волна так называемого "Черного протеста" против намерений власти все же добиться изменения законодательства об абортах.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал TVN 24.
Первая забастовка в рамках "Черного протеста" состоялся 3 октября и был ответом на законопроект, который полностью запрещал и криминализировал аборты. После волны протестов Сейм решил окончательно отклонить проект.
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Новые протесты произошли после слов главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который заявил, что его сила будет добиваться изменения законодательства, чтобы право на рождение получили даже смертельно больные и изуродованные дети.
Женщины выступали против вмешательства церкви в их жизни и доступ к разным методам планирования семьи, которые отвечают их совести и жизненному выбору.
Демонстрации прошли в крупных польских городах, таких как Познань, Катовице, Вроцлав, Гданьск, Варшава, Бялысток и тому подобное. Кроме того, женщины протестовали и в Брюсселе.
Как известно, очередная волна протестов против нарушений прав женщин началась в воскресенье, 23 октября.
Тогда протестная акция состоялась под стенами польского парламента.
Тогда же и было объявлено о начале сбора подписей под петицией, которая содержит 11 пунктов, важнейшие из которых: "Нет – насилию в отношении женщин", "Нет – вмешательству церкви в политику", "Нет – вмешательству политики в образовании".
Как сообщал УНИАН, Сейм Польши большинством голосов отклонил законопроект комитета "Стоп аборту" о полном запрете и криминализации абортов.