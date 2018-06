В Северной Каролине подожгли штаб-квартиру Республиканской партии, Трамп обвинил сторонников Клинтон

В ночь на воскресенье в окно здания, находящегося в городе Хиллсборо округа Орандж, неизвестные забросили бутылку с зажигательной смесью, передает РБК со ссылкой на CBS.

По данным местной полиции, в штабе загорелась мебель и предметы интерьера. На стене соседнего строения злоумышленники оставили надпись «Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или вам будет хуже».

Представители Республиканской партии Северной Каролины назвали произошедшее «жестоким нападением» и «преступлением ненависти». Исполнительный директор партии Даллам Вудхаус также сообщил, что безопасность на мероприятиях и в офисах будет увеличена, добавляет CBS.

Мэр города Хиллсборо Том Стивенс сказал, что этот «тревожный поступок» выходит далеко «за рамки порчи имущества». По его мнению, он «угрожает безопасности населения», а послание на почве ненависти «подрывает достоинство, уважение и целостность гражданского общества».

Хиллари Клинтон назвала нападение на штаб республиканцев «ужасным и недопустимым». Об этом кандидат от Демократической партии написала в своем Twitter.

Сам Дональд Трамп обвинил сторонников Хиллари Клинтон в нападении на штаб-квартиру Республиканской партии в Северной Каролине. Об этом представитель демократов написал в своем Twitter.

«Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем», — написал Трамп.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP