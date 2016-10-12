"Новый Грозный": опустошенный бомбардировками Алеппо показали с высоты птичьего полета (видео)

Некоторые кварталы крупнейшего сирийского города Алеппо за несколько лет боев превратились в руины. Видеозапись, снятую дроном прооппозиционного Медиацентра Алеппо, показал телеканал CNN.

This haunting new drone footage shows Aleppo in ruins. pic.twitter.com/442XdFOQou — CNN International (@cnni) 12 жовтня 2016 р.

Алеппо разделен между повстанческими группировками и силами режима Асада. Особенно жестоким бомбардировкам со стороны правительственной и российской авиации подвергаются подконтрольные оппозиции восточные районы. Среди прочего, используются запрещенные неизберательные боеприпасы, кассетные и противобункерные бомбы.

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Ранее сообщалось, авиация РФ сбросила так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Во вторник неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбежках, а еще у восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Отметим, что активные российские бомбардировки Алеппо последовали за отказом Владимира Путина от двухсторонней встречи с Франсуа Олландом. Как заявили в Елисейском дворце, отказ поступил после того, как в Париже заявили, что встреча будет целиком посвящена сирийской проблеме.

В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо. Во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии, а международные институты должны делать больше, чтобы наказать Москву посредством санкций.