"Я не буду его сопровождать": Олланд рассказал, почему сорвался визит Путина в Париж

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Олланд сказал в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отвечая на запрос народного депутата Украины Алексея Гончаренко по возможности не проводить встречу с Путиным из-за его действий в Украине.

"Он (Путин) действительно должен был быть в Париже, принять участие в церемонии открытия центра (Российского культурного центра – УНИАН), и я рассматривал возможность такого визита только тогда, когда у нас будет возможность обсудить проблему Сирии. Только Сирии. И я об этом сказал президенту Путину. Я ему сказал, что если он собирается прибыть в Париж, то я не буду его сопровождать на этой церемонии, но я готов продолжить диалог по вопросу Сирии. Он решил отложить этот визит, но это не мешает нам использовать другие возможности для такой дискуссии, но он не приедет в Париж", - пояснил президент Франции.

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По убеждению Олланда, российское вето резолюции Франции в Совете безопасности ООН "предотвратило прекращение бомбардировок и провозглашение перемирия" в Сирии.

"Жертвы - это гражданское население. Те, кто живут под бомбежками, в них погибают. И из-за этого я считаю, что необходим диалог с Россией, но диалог должен быть честным и откровенным. Иначе он просто невозможен. Иначе это будет просто иллюзией. Я готов в любой момент встретиться с Путиным", - заявил президент Франции.

Ранее в Кремле заявили, что президент Владимир Путин принял решение отменить визит во Францию, потому что из программы визита "выпали" запланированные мероприятия.