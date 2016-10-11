Британия призывает ввести санкции против России за зверства в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии, а международные институты должны делать больше, чтобы наказать Москву посредством санкций. Его цитирует Reuters.

Читайте такжеМИД Британии возложил на Россию ответственность за атаку на гумконвой в Сирии

"Если Россия продолжит действовать в таком ключе, как сейчас, я думаю, эта огромная страна рискует стать изгоем", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Он также призвал устраивать антивоенные протесты подо посольством России.

"Все имеющиеся улики указывают на ответственность России ответственность за это злодеяние", - сказал оДжонсон, имея в виду нападение на гуманитарную колонну.

Также сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что факты указывают на ответственность России за уничтожен гумконвой ООН в Сирии.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен о'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению.

В США заявляли, что над колонной в момент инцидента были замечены два российских самолета. В России эти сообщения отрицают, утверждая, что конвой "загорелся сам".